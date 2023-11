Food, Onorio Vitti nominato ‘Ambasciatore del gelato italiano nel mondo’

(Adnkronos) – È una storia che nasce nella Capitale e che ha quasi 130 anni di gusto: è il gelato di Onorio Vitti, ai più conosciuto come l’insegna di riferimento del gelato artigianale italiano nel centro di Roma a piazza San Lorenzo in Lucina. A rappresentare questa storica tradizione di famiglia è Onorio Vitti, che raccoglie il testimone di una filiera gastronomica che fa pasticceria da almeno cinque generazioni. Questi i motivi che hanno ispirato l’Associazione Italiana Gelatieri, in occasione dell’evento Excellence Food Innovation che si è svolto presso lo Stadio Olimpico di Roma, a riconoscere ad Onorio Vitti l’onorificenza di ‘Ambasciatore del gelato italiano nel mondo’. È il gelato centenario che conserva lo spirito di una volta guardando al futuro, con diverse gelaterie nella città eterna ma anche all’estero tra cui Lugano. Appassionato del buongusto, Vitti ha conquistato anche il segmento della cucina romana e la valorizzazione dell’esperienza giapponese a tavola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)