Il miglior bollettino da inizio emergenza. Oggi all’unità di crisi della Regione Piemonte si contano solo due contagi, di cui uno in Rsa, e nessun morto nelle ultime 24 ore.

111 i guariti in più di ieri, per un totale di 22562. 28 le persone ricoverate in terapia intensiva, e 517 quelle in altri reparti, poco più di duemila quelle in isolamento domiciliare.

- Advertisement -

I tamponi diagnostici finora processati sono 369.294, di cui 203.736 risultati negativi. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte l’Unità di crisi ha registrato 4.012 decessi e 31.061 contagi. Sono 1.883 i piemontesi in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.