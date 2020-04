Coronavirus, Appendino: “Pasqua distanti ma più uniti che mai”

Videomessaggio di auguri pasquali su Facebook della sindaca di Torino Chiara Appendino: “Quest’anno la Pasqua che ci apprestiamo a vivere sarà un po’ diversa dal solito. Per la prima volta molti di noi si troveranno fisicamente distanti dai loro cari, non si potranno organizzare momenti insieme né divertirsi in gruppo. Questo tuttavia non ci impedirà di essere uniti. Anzi, dovremo esserlo più che mai”.

“Vedo l’impegno di ogni singolo torinese – afferma la sindaca -. E torno a dire, smettiamola di pensare che siamo tutti indisciplinati, che sempre e comunque ci sia qualcosa di sbagliato in chi abbiamo di fronte. Non è così”, sottolinea Appendino invitando a “mettere da parte in questi giorni qualunque livore. La verità – aggiunge – è che lo sforzo che stiamo facendo è enorme e aumenta con il tempo che passa. E per questo, a tutti voi, va il nostro grazie”. E conclude osservando che “se mi vedete sorridere, ogni tanto, è perché in mezzo a un dramma sempre più spesso vedo sorgere luci di speranza, piccoli e grandi gesti che ci fanno sentire comunità e che dimostrano che Torino è più che mai quella città solidale che ci unisce e di cui ho l’onore di essere sindaca”.

