Coinbase, una nuova interfaccia prepara lo sbarco sui social?

(Adnkronos) – La crisi del settore fintech spinge piattaforme e investitori lungo le frontiere dell’innovazione, mettendo in discussione soluzioni consolidate e aprendo nuovi spazi per gli attori più dinamici. Coinbase, che rientra a pieno titolo in quest’ultima categoria, ha annunciato un’iniziativa che, se portata alle sue più logiche conseguenze, potrebbe rappresentare una cesura nella storia della finanza decentralizzata. Si tratta di una nuova interfaccia che consentirà agli utenti di creare link per transazioni cripto direttamente sui social, da Instagram a X. Il primo passo verso l’integrazione? —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)