La volontà di un incontro in breve tempo è stata rispettata e domani il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio incontrerà il nuovo sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presso il Palazzo della Regione Piemonte alle ore 13.

Già dalla vittoria di Lo Russo i due, pur appartenenti a schieramenti politici differenti, si erano pubblicamente scambiati messaggi di dialogo e di collaborazione per il bene del Piemonte e di Torino ripromettendosi anche un incontro quanto prima per fissare dei temi su cui collaborare.

E così sarà domani in un primo momento di confronto in cui è facile ipotizzare i due politici tracceranno alcuni punti e progetti su cui lavorare in maniera unitaria.