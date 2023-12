Capodanno a Roma, concertone al Circo Massimo con Blanco, Lazza e Michielin

(Adnkronos) – Il Comune di Roma ed Rds 100% grandi successi hanno presentato il programma di 'Roma 2024. You are here': il grande Capodanno della Capitale al Circo Massimo. Sul palco si esibiranno tre dei nomi più caldi del panorama musicale contemporaneo: Blanco, Lazza e Francesca Michielin. I nomi degli artisti che animeranno la festa di fine anno nel cuore della Città Eterna sono stati svelati nel corso della conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri; dall’Assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato; da Massimiliano Montefusco General Manager di RDS e da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, le due voci, speaker e conduttori dell’emittente radiofonica che accompagneranno romane, romani e turisti in questa notte indimenticabile per la Capitale.

Il concerto sarà totalmente gratuito e in uno scenario unico al mondo, per accogliere il 2024 tutti insieme nel luogo simbolo del divertimento e della musica capitolina. Il palco si accenderà con le eccezionali performance live di Blanco, Lazza e Francesca Michielin, pronti a regalare al pubblico momenti di pura emozione e intrattenimento. Spazio anche a Rdsnext, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ che parla ogni pomeriggio ai più giovani: sul palco saranno presenti anche i creator e gli speaker dell’emittente. La festa capitolina proseguirà dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set firmato Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi anche dopo la mezzanotte. L'evento sarà promosso nelle settimane precedenti attraverso un piano radio, digital e social dedicato e attività per coinvolgere gli ascoltatori; previsti anche collegamenti con l'evento in diretta radiofonica nelle ore precedenti la mezzanotte. In occasione del Capodanno i bus e i tram saranno attivi fino alle ore 21 mentre la metro fino alle ore 2:30, ci saranno anche 11 linee bus per raggiungere la metro fino alle ore 2:30 e bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME fino alle ore 8 del 1 gennaio. Il primo dell'anno tutta la rete bus, tram e metro sarà attiva dalle ore 8:00. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)