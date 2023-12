Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, da oggi in vendita i biglietti Premium

(Adnkronos) – Manca sempre meno per l'inizio del più grande evento sportivo internazionale che si terrà in Italia il prossimo anno. Tra sei mesi esatti, il 7 giugno 2024, inizieranno i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, a cinquanta anni dall’ultima edizione ospitata dalla Capitale nel 1974. Per sei giorni consecutivi, fino al 12 giugno, i migliori atleti del continente si sfideranno nella fantastica cornice dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. Da stamattina è possibile acquistare un posto speciale allo stadio per seguire le gare: sono stati messi in vendita i biglietti Premium della tribuna Monte Mario lato arrivi, per godersi da una posizione privilegiata i momenti cruciali delle sfide tra i campioni europei. Disponibili da oggi anche i posti Premium del settore Monte Mario lato partenze. Il programma completo dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 prevede undici sessioni di gara complessive, cinque al mattino e sei serali. Tutte le finali che assegneranno le medaglie si concluderanno dentro lo Stadio Olimpico, comprese le gare di marcia 20km femminile e maschile (rispettivamente in programma nelle serate del 7 e dell’8 giugno) e la mezza maratona maschile e femminile, che si correrà la mattina di domenica 9 giugno. Il percorso toccherà i luoghi più iconici della Città Eterna e si chiuderà all’interno dell’Olimpico. Collegandosi all’indirizzo roma2024.vivaticket.it è possibile acquistare i biglietti validi per le singole sessioni di gara, con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio. In vendita anche gli abbonamenti per i primi tre giorni di gara (Starting Weekend, 7-9 giugno) e per gli ultimi tre (Ending Days, 10-12 giugno), e gli abbonamenti “All-In” validi per seguire l’intero programma della manifestazione. Chi acquista nella stessa transazione almeno tre biglietti per le sessioni serali o tre abbonamenti otterrà uno sconto del 10% su tutti i titoli d’accesso. I bambini fino a 6 anni di età entreranno gratis allo stadio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)