Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, il trailer di lancio

(Adnkronos) – Warner Bros. Games e DC hanno recentemente rilasciato il trailer ufficiale di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch. Questa raccolta, che comprende i titoli Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, sarà disponibile per la prima volta su Nintendo Switch a partire dall'1 dicembre. Il trailer offre un'anteprima del gameplay dei tre giochi sulla console Nintendo Switch. Inoltre, viene mostrato un nuovo costume ispirato al film "The Batman" di Warner Bros. Pictures, disponibile esclusivamente in Batman: Arkham Knight per Nintendo Switch al momento del lancio e, successivamente, su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 15 dicembre. Batman: Arkham Asylum, sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato nel 2009, segna l'inizio dell'Arkhamverse della DC. Il gioco conduce i giocatori all'interno dell'Arkham Asylum, un ambiente oscuro e immersivo, dove si affrontano nemici iconici come Joker, Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy e Spaventapasseri. Il successivo capitolo, Batman: Arkham City, realizzato da Rocksteady Studios nel 2011, espande l'ambiente di gioco ad Arkham City, una struttura di massima sicurezza che ospita i criminali di Gotham City. Il gioco vanta una vasta gamma di nemici, tra cui Catwoman, Joker, l'Enigmista, Due Facce, Harley Quinn, Il Pinguino e Mr. Freeze. Infine, Batman: Arkham Knight rappresenta la conclusione della trilogia di Rocksteady Studios. In questo capitolo, Gotham City è minacciata da Spaventapasseri e dall'Arkham Knight, un nuovo nemico nell'universo di Batman della DC. Il gioco presenta un cast di supercriminali DC e introduce la Batmobile, utilizzabile in tutto il mondo aperto del gioco e capace di trasformarsi in modalità Inseguimento e Battaglia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)