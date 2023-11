Attentato a Gerusalemme, uccisa una 16enne. Tregua a Gaza estesa di un giorno

(Adnkronos) – Mentre arriva la notizia che la tregua tra Israele e Hamas proseguirà per altre 24 ore a Gaza, una ragazza è morta e altre 7 persone sono rimaste ferite in un attentato a Gerusalemme. Secondo il Jerusalem Post, che cita la polizia, "due terroristi" hanno aperto il fuoco contro una fermata del bus e sarebbero stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. Secondo Haaretz, la ragazza uccisa aveva 16 anni, mentre solo uno dei "terroristi" è stato ucciso, con l'altro gravemente ferito. Il Times of Israel, che cita il Magen David Adom – il servizio nazionale di primo soccorso dello Stato di Israele – sostiene che la donna uccisa avesse 24 anni. Il direttore del Magen David Adom ha affermato all'emittente Kan che cinque feriti sono in condizioni gravi. Il Qatar ha intanto confermato che "la parte palestinese e quella israeliana" hanno raggiunto un'intesa per estendere la tregua a Gaza di un ulteriore giorno. Lo ha reso noto sul social X il portavoce del ministero degli Esteri di Doha, Majed al-Ansari, dando conto dell'esito delle trattative tra Hamas e Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)