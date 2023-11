Ascolti tv, Io Canto Generation vince prima serata mercoledì 29 novembre

(Adnkronos) – 'Io Canto Generation' in onda su Canale 5 con 3.057.000 telespettatori e il 20,5% di share si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 29 novembre. Al secondo posto Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha raccolto 1.893.000 telespettatori e l'11,17%, mentre lo 'Speciale Porta a Porta: Mafie – Le Vittime' ha totalizzato 966.000 telespettatori con il 6,1% di share. Appena fuori dal podio La7 che con l'ultima puntata di 'Una Giornata Particolare' dal titolo 'Via Rasella: L’Attacco e le Fosse Ardeatine' che ha ottenuto 959.000 telespettatori e uno share del 6%, seguita da Italia 1 che con 'Operazione 6/12 – Attacco al Presidente' ha conquistato 914.000 telespettatori con il 5,5%, mentre su Rai2 la seconda puntata della fiction 'Noi siamo leggenda' è stata vista da 810.000 telespettatori pari al 4,9%. Su Retequattro 'Fuori dal Coro' ha interessato invece 665.000 telespettatori con il 4,8% di share e Tv8 con il quinto Live di 'X Factor' ne ha raccolti 461.000 (3,1%). Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Only Fun – Comico Show' seguito da 383.000 telespettatori pari al 2,2% di share. Nell'access prime time Rai1 domina con 'Cinque Minuti' (4.200.000 telespettatori, share 20,5%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (4.712.000 telespettatori, share 22,3%). Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha totalizzato 3.376.000 telespettatori e il 15,9%. Anche nel preserale Rai1 si conferma in testa con 'Reazione a catena', seguito da 4.308.000 telespettatori pari al 25% di share, mentre 'Caduta Libera!' su Canale 5 ha registrato 2.968.000 telespettatori e il 18% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)