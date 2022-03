Altro che generosità: se donate per l’Ucraina occhio alle truffe

In questi giorni tragici la grande generosità di italiani e ucraini in Italia sta raccogliendo cibo, medicine e denaro. Per chi vuole donare denaro a favore del Governo ucraino, raccomandiamo di usare solo i Conti Correnti indicati dal Consolato Generale di Milano e dall’Ambasciata di Ucraina in Roma:

AMBASCIATA D’UCRAINA

IBAN IT20R0200805001000106358350

SWIFT UNCRITM1886

UNICREDIT

FILIALE RM V.D.C.SO B-FOR. 36000

Invece per raccogliere denaro che verrà dato come aiuto ai rifugiati ucraini in arrivo in Piemonte e Liguria in queste ore, e nei prossimi giorni, donate con tranquillità alla Fondazione Specchio dei Tempi, attraverso questa pagina del loro sito web:

Diffidate di organizzazioni che si presentano come associazioni ucraine in Italia, a meno che non le conosciate bene, e da molti anni.