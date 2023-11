Addio a Franco Zuccalà, volto storico di 90° minuto: aveva 83 anni

(Adnkronos) – E' morto oggi all'età di 83 anni Franco Zuccalà, uno dei più conosciuti inviati speciali della Rai. Era nato a Catania nel 1940 ed è stato uno dei volti più noti della Domenica Sportiva, di Novantesimo Minuto e del Tg1. Ha collaborato con i più grandi giornali italiani come La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, da redattore, inviato e caporedattore. Ha seguito dieci Mondiali, quattro Olimpiadi, otto Europei e due Coppe d'Africa. Ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienza delle Comunicazioni alla Columbia University di New York. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)