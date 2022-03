Smat celebra la Giornata dell’Acqua

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, rendere omaggio alla risorsa acqua e accrescere la consapevolezza della crisi idrica globale, SMAT organizza, in collaborazione con enti e associazioni culturali, numerose iniziative. Il 22 marzo, dalle 10 alle 12.30, SMAT in collaborazione con HYDROAID l’evento YouLabWater – Making the invisible visible, organizza, presso il Padiglione dell’Acqua di corso XI Febbraio 14 a Torino, un’attività ludico-didattica di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica destinata alle classi quinte della scuola primaria.

Nella stessa giornata, presso Palazzo Rospigliosi a Roma, l’azienda partecipa alla presentazione del Libro Bianco “Valore Acqua per l’Italia 2022”, promossa da The European House Ambrosetti e, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e con HYDROAID, SMAT propone sui canali del Salone una bibliografia a tema acqua per promuovere l’importanza della risorsa idrica nella vita di tutti gli esseri viventi.

Per sottolineare la Giornata Mondiale dell’Acqua l’azienda ha calendarizzato nella settimana tre inaugurazioni rispettivamente mercoledì 23 alle ore 11,00, il Punto Acqua SMAT di Torino collocato in piazza Zara, giovedì 24 alle 11,00 il nuovo Centro Operativo SMAT a Nichelino e venerdì 25 alle ore 11,00 il Punto Acqua SMAT a Venaria, in piazza Nenni.

Il weekend sarà poi dedicato ai più piccoli: domenica 27 alle ore 16,00 SMAT, in collaborazione con il Museo A come Ambiente, di corso Umbria 90 a Torino, propone il laboratorio didattico “Il meraviglioso viaggio dell’acqua”, interamente dedicato all’acqua del rubinetto.

Sempre domenica 27, dalle 9 alle 13 SMAT sarà presente a Trana per sostenere l’iniziativa sportiva e benefica plastic free “Camminata dell’Amicizia in Azzurro”.

Da martedì 22 a domenica 27 sarà infine proposto in collaborazione con la Biblioteca Archimede di Settimo T.se il laboratorio digitale Acqua e Sostenibilità realizzato per SMAT dal team LEGO Education Innovation Studio. L’attività di promozione della risorsa idrica dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni sarà diffusa sui canali social e web dell’azienda e della Biblioteca.