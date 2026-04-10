ATP Finals a Torino anche nel 2027 e si guarda ai Giochi Olimpici 2030

Una Torino sempre più al centro di grandi eventi sportivi. Lo conferma la giunta regionale del Piemonte, attraverso l’Assessore allo sporto Paolo Bongioanni che spiega: “Proprio oggi, insieme al presidente Cirio, abbiamo approvato una delibera sui grandi eventi e l’obiettivo è quello di portare in Piemonte più possibile eventi di respiro internazionale”

E si parte da una importante riconferma: le ATP Finals di tennis, che resteranno nel capoluogo piemontese anche per i prossimi due anni, scongiurando il passaggio a Milano. “Abbiamo di nuovo le Atp di tennis: ci siamo collegati ieri proprio con il presidente Binaghi per chiudere quella che è la programmazione 2026-2027”, ha proseguito Bongioanni, nel suo intervento durante la presentazione dei dati sul turismo nella regione.

Dello stesso avviso anche il presidente Cirio: “Gli eventi per noi sono sempre stati un grandissimo veicolo. Le Olimpiadi ce l’hanno insegnato, le Atp Finals ce l’hanno insegnato, so che il mio assessore in uno slancio di fiducia ha già parlato del quinquennio: siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene con il Comune di Torino per portare avanti questo progetto, che però ogni giorno prende sempre più forma. Abbiamo garantito anche più risorse. Abbiamo garantito anche più posti, perché poi ogni anno devi anche far sì che siano contenti. Però pensate, le Atp Finals stanno e staranno in Piemonte, poi vediamo per due o cinque anni, stiamo lavorando, ma comunque iniziano già a stare nel prossimo biennio, perché sono stati bene”.

E si guarda anche oltre, ai Giochi Olimpici invernali 2030, che si svolgeranno in suolo francese, ma a cui Torino potrebbe prestare alcuni impianti. “Siamo candidati sul 2030 – conferma Cirio – con l’Oval Lingotto per quanto riguarda le Olimpiadi delle Alpi francesi. In quelle italiane non ci hanno più voluto, noi ci abbiamo provato, ma eravamo in ritardo rispetto ai tempi, ma in quelle francesi siamo ben posizionati per sperare a giugno. Ma il ministro ha confermato, diciamo, la pole position del nostro Piemonte per agganciarci a queste Olimpiadi”.