Be Comics! Be Games! arriva a Torino

Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino, il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale.

«Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – È un progetto che unisce contenuti, organizzazione e impatto economico, valorizzando il ruolo dei quartieri fieristici come infrastrutture fondamentali per eventi complessi».

«Torino è una città strategica per lo sviluppo del nostro progetto – commenta Marco Moretti, amministratore delegato di Fandango Club Creators –. Dopo il consolidamento nel Nord-Est con l’evento di Padova, ampliamo nel Nord-Ovest la dimensione nazionale di Be Comics! Be Games!, portandolo in un contesto capace di garantire qualità dell’esperienza, logistica efficiente e sicurezza, elementi essenziali per un grande evento pop contemporaneo».

L’evento Be Comics! Be Games! Torino sarà un grande spazio dedicato al fumetto, al gaming e alla cultura pop, con aree tematiche che abbracciano editoria, videogiochi, esports, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay, performance e creatività indipendente.

I visitatori troveranno espositori, una grande Artist Alley, spazi per l’incontro tra autori, editori e pubblico, aree dedicate alle competizioni, al gioco libero e alle community, oltre a laboratori, attività immersive e spazi family friendly pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Con aree tematiche, spazi espositivi e zone esperienziali, Be Comics! Be Games! Torino animerà gli spazi di Lingotto Fiere, storico punto di riferimento per i grandi eventi dedicati all’intrattenimento e alle community creative.Una scelta che mette al centro la qualità dell’esperienza e la sostenibilità organizzativa. Il quartiere fieristico infatti rappresenta il contesto ideale per eventi di questa scala, grazie a standard elevati in termini di sicurezza, gestione dei flussi, accessibilità e logistica, che consentono al pubblico di vivere l’esperienza in modo ordinato e confortevole, e agli operatori di lavorare in un ambiente efficiente e professionale.