Be Comics! Be Games! arriva a Torino

Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino, il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale.

«Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – È un progetto che unisce contenuti, organizzazione e impatto economico, valorizzando il ruolo dei quartieri fieristici come infrastrutture fondamentali per eventi complessi».

«Torino è una città strategica per lo sviluppo del nostro progetto – commenta Marco Moretti, amministratore delegato di Fandango Club Creators –. Dopo il consolidamento nel Nord-Est con l’evento di Padova, ampliamo nel Nord-Ovest la dimensione nazionale di Be Comics! Be Games!, portandolo in un contesto capace di garantire qualità dell’esperienza, logistica efficiente e sicurezza, elementi essenziali per un grande evento pop contemporaneo».

L’evento Be Comics! Be Games! Torino sarà un grande spazio dedicato al fumetto, al gaming e alla cultura pop, con aree tematiche che abbracciano editoria, videogiochi, esports, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay, performance e creatività indipendente.

I visitatori troveranno espositori, una grande Artist Alley, spazi per l’incontro tra autori, editori e pubblico, aree dedicate alle competizioni, al gioco libero e alle community, oltre a laboratori, attività immersive e spazi family friendly pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Con aree tematiche, spazi espositivi e zone esperienziali, Be Comics! Be Games! Torino animerà gli spazi di Lingotto Fiere, storico punto di riferimento per i grandi eventi dedicati all’intrattenimento e alle community creative.Una scelta che mette al centro la qualità dell’esperienza e la sostenibilità organizzativa. Il quartiere fieristico infatti rappresenta il contesto ideale per eventi di questa scala, grazie a standard elevati in termini di sicurezza, gestione dei flussi, accessibilità e logistica, che consentono al pubblico di vivere l’esperienza in modo ordinato e confortevole, e agli operatori di lavorare in un ambiente efficiente e professionale.

