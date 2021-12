Le applicazioni per scommettere online in sicurezza: come funzionano?

Scommettere è una consuetudine comune a molti, e si potrebbe tranquillamente affermare che non c’è nessuno che nella propria vita non abbia mai scommesso, in relazione a qualche evento sportivo o episodio particolarmente significativo. A volte si tratta solo di un modo informale di dire tra amici, in molti casi invece c’è chi prova davvero a sfruttare la capacità di prevedere quello che accadrà per guadagnare qualche soldo.

Non a caso il settore delle scommesse è cresciuto di molto negli anni ed è diventato sempre più strutturato riuscendo ad attirare a sé numerosi giocatori, sia quelli che fanno una puntata ogni tanto sia chi sistematicamente, ogni giorno o ogni settimana, tenta la fortuna.

Insomma, scommettere piace ed è una pratica sempre più abituale come dimostrano anche le tanti frasi sul gioco ed aforismi che esistono e che molto spesso sono utilizzati nel parlare quotidiano.

Dalla schedina alle app online

Ma se la passione per le scommesse è una costante per l’uomo quello che cambia è il modo in cui si scommette. Come per molte altre abitudini anche lo scommettere si adegua alle innovazioni tecnologiche a cui la società va incontro e ai trend del momento. Se qualche decennio fa la faceva da padrone la schedina, e tutti si ricordano quei foglietti bianchi e rossi su cui crocettare i possibili risultati, pian piano il mondo delle scommesse sportive ha offerto sempre più opportunità e occasioni di gioco.

Poi la rivoluzione di internet si è abbattuta anche su questo settore e alla sala gioco fisica si è sostituita quella virtuale. I siti di bookmaker online hanno conosciuto nell’ultimo decennio una crescita esponenziale, arrivando persino a raddoppiare i propri fatturati così come il numero di giocatori mese dopo mese. Per non parlare del ruolo della pandemia in tutto ciò: i ripetuti lockdown hanno costretto a stare chiusi in casa e a un temporaneo stop delle sale scommesse. Ecco che molti giocatori si sono rivolti a internet, scoprendone anche la comodità dal momento che potevano fare le loro puntate da casa e in qualunque momento.

E questo trend non conosce inversione neanche ora che le sale da gioco hanno riaperto. Anzi ormai l’abitudine a scommettere online è consolidata e ogni settimana i principali siti contano nuovi giocatori e una crescita delle giocate effettuate.

Certo, si tratta anche in questo caso di un mondo che cambia rapidamente e che deve adeguarsi alle abitudini e stili di vita dei propri clienti. Per esempio non si può non considerare come la navigazione su internet avviene sempre meno da pc e sempre più da tablet e smartphone.

Ragione per cui la maggior parte dei siti ormai offrono una versione con app da scaricare per i dispositivi mobili. E così anche i principali bookmaker di scommesse si sono dotati della loro applicazione e tanti scommettitori sono alla ricerca della migliore app per scommesse calcio.

Tutti i vantaggi delle app di scommesse

Come detto quello delle app di scommesse è una tendenza che segue quella più generica che ci porta a una consultazione di internet sempre più veloce e immediata. È ben più facile tirare fuori dalla tasca e digitare sul nostro smartphone ovunque ci troviamo piuttosto che attendere di essere davanti a un computer per navigare. Per quanto riguarda le scommesse sportive, poi, le app online offrono alcune comodità e vantaggi in più. Non si tratta infatti solo di poter giocare sempre, in qualunque momento, e da qualunque luogo in cui ci si trova.

I motivi che portano gli appassionati di scommesse a scegliere le app online sono molteplici. Tra questi il fatto che le applicazioni hanno quasi sempre un’interfaccia piacevole e di facile consultazione che riproduce tutti i contenuti della versione desktop del sito ma in modo più agevole per la consultazione da cellulare o tablet. Senza contare il fatto che sono sviluppate per praticamente tutti i dispositivi esistenti e sono compatibili con il sistema Ios di Apple, ma esistono anche le applicazioni Android.

Inoltre, i provider di scommesse offrono sempre più spesso offerte specifiche come bonus di benvenuto per invogliare i loro clienti a scaricare l’app e a provare l’esperienza di gioco da mobile.

Nessun timore anche per quanto riguarda al sicurezza. Infatti magari qualcuno può storcere il naso all’idea di lasciare il proprio account e il proprio conto su telefono al tablet, ma proprio perché utilizzate da così tante persone queste app sono assolutamente sicure.

Come cresce il mercato?

Insomma, la crescita del settore delle scommesse online e delle app a loro dedicate è sotto gli occhi di tutti e al momento sembra una tendenza incontrovertibile. Basti pensare che nel 2021 il fatturato dei siti dedicati al gioco è quasi raddoppiato e nell’anno in corso, mese dopo mese, la crescita del fatturato è stata sempre costante.

A fare da traino di sicuro la grande passione degli italiani per gli sport e i tanti avvenimenti, tra campionati e gare internazionali, che si possono seguire. Basti pensare che il Piemonte è stata nominata regione europea dello Sport 2022. Di sicuro poter vedere i match della propria squadra del cuore e del proprio sport preferito e nel contempo scommettere sui risultati è un valore aggiunto che rende più piacevole il momento di gioco.

Inoltre, tutti quelli che hanno provato le app per effettuare scommesse confermano la comodità e semplicità della loro esperienza proprio perchè bastano poche mosse per riuscire a giocare e altrettanto immediato è l’eventuale riscatto della vincita fatta.

Come approcciarsi alle app di scommesse online?

In generale il consiglio che si può dare a chi è alle prime esperienze con il mondo delle scommesse online è quello di procedere senza fretta, ma attraverso più prove. Per valutare quello che può essere l’app migliore per le proprie esigenze e per le proprie abilità informatiche.

Mentre come già ricordato un ottimo modo per fare un primo tentativo di scommettere attraverso smartphone o tablet è quello di affidarsi alle promozioni, offerte e ai tanti bonus di benvenuto che ciascun sito offre. Può essere una soluzione utile per provare l’esperienza di gioco in modo vantaggioso.

Infine, e vale per tutti gli scommettitori, bisogna godersi il gioco e divertirsi. E incrociare le dita sperando nella fortuna di vedere le proprie giocate trasformarsi in vincite.