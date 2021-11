Piemonte Regione Europea dello Sport 2022

L’Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport ha assegnato al Piemonte il titolo di Regione Europea dello Sport 2022. E’ la prima volta che una Regione italiana ottiene questo prestigioso riconoscimento.

“Siamo molto felici e orgogliosi – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca – questa nomina arriva dopo un iter di preparazione che testimonia i grandi passi avanti fatti dal Piemonte nella promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli. Un percorso fatto di lavoro e impegno, che ci ha permesso di diventare la prima regione in Italia a potersi fregiare di questa investitura”.

Un riconoscimento – aggiungono – che ci consentirà anche di ottenere punteggi più alti nelle risorse che l’Europa assegna nell’ambito della promozione e dell’impiantistica sportiva e quindi uno strumento in più, consapevoli che ogni euro che investiamo oggi sullo sport lo risparmieremo domani sulla sanità”. Il Piemonte e’ stato scelto dall’Europa come “buon esempio di sport rivolto a tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto”.

“Il nostro territorio, già ricco di eventi – dicono Cirio e Ricca – è pronto a lavorare per ampliare ulteriormente l’offerta sportiva. Lo sport è da sempre ripartenza e noi coinvolgeremo in un anno di sport per tutti non solo il nostro Piemonte, ma anche il resto dell’Italia e dell’Europa”.