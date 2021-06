Via Cibrario, fidanzati litigano in strada e aizzano cane contro poliziotti intervenuti

Una rissa in piena notte per strada. E’ accaduto nei giorni scorso in via Cibrario, dove i poliziotti sono intervenuti in soccorso di un ragazzo e una ragazza. Arrivati hanno trovato il giovane a torso nudo, con la maglietta strappata e graffi sul corpo, mentre la ragazza era seduta con al guinzaglio il cane.

Alla richiesta dei documenti la donna si rifiuta di fornire le generalità e colpisce un calcio e una ginocchiata i due agenti e poi aizza contro il cane, invitandolo ad attaccare, ma i poliziotti si allontanano.

La ragazza viene dunque fermata ma continua lo stesso a insultare gli agenti e a opporre resistenza, comportamenti violenti proseguiti in Questura dove colpisce nuovamente un agente al volto.

Alla fine la donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a P.U., denunciata per il rifiuto di fornire le sue generalità e sanzionata per ubriachezza.