Vaccino Moderna, nuove dosi oggi a Torino

Sono 5800 le nuove dosi di vaccino Moderna consegnate in queste ore dai corrieri di Poste Italiane all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali presso le Farmacie Ospedaliere di Cambiano, Rivoli e Ivrea a all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

In totale oggi in Italia saranno 418.800 dosi di vaccino Moderna.

Prosegue dunque a ritmo serrato la campagna vaccinale che ieri in Piemonte ha toccato il record di 30mila vaccinazioni in un giorno e il cui obiettivo è arrivare a 40 mila dosi entro fine mese. Intanto nei prossimi giorni si dovrebbe concludere anche la campagna vaccinale per gli over 80 con l’inoculazione della prima dose a tutti.

Proprio per far fronte al grande sforzo vaccinale a oggi sarà aperto anche l’hub presso l’Aeroporto di Caselle, frutto della collaborazione fra Regione Piemonte, Asl To4 e Sagat. E uno dei primi in Italia allestiti in uno spazio aeroportuale normalmente destinato all’accoglienza dei passeggeri. Per lagiornata di avvio e test verranno vaccinate circa 200 persone, che diventeranno 500 nei giorni successivi, con la possibilità di arrivare fino a 1000, in base alla disponibilità delle forniture di dosi.

Il tutto mentre migliorano i dati dei contagi in Piemonte: l’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati 751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 28 dopo test antigenico), pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici sono 323 (43%).