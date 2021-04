De Ruggiero, il cordoglio del Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia ha ricordato Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta scomparso nella notte dopo malattia, come una “persona appassionata, è stato Consigliere regionale e Assessore all’ambiente durante la Giunta a guida Bresso. Coloro che lo hanno conosciuto ricordano la dedizione e l’impegno con cui ha ricoperto i suoi incarichi istituzionali”.

“Esprimo a nome del Consiglio regionale il cordoglio per la scomparsa del sindaco De Ruggiero e rivolgo un pensiero di grande vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi di vita e ideali” ha concluso Allasia.

“Profondo cordoglio” anche da parte dei consiglieri del gruppo del Partito Democratico: “La notizia della sua morte lascia in noi una grande tristezza e un vuoto profondo. Lo ricordiamo con affetto per l’impegno profuso nelle Istituzioni e nella politica, per la sua intelligenza e per la sua dedizione. Mancheranno il suo coraggio e la sua determinazione. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore” affermano.