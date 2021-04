Vaccini, scorte quasi finite in Piemonte

Le scorte di vaccini sono quasi finite in Piemonte dopo che negli scorsi giorni si è accelerato sulla campagna vaccinale. A dare l’allarme sulle forniture è il governatore Alberto Cirio che in occasione della visita del nuovo hub di Moncalieri afferma: “Le nostre scorte sono nuovamente agli sgoccioli. Attendiamo le consegne previste in settimana, perché il Piemonte è pronto a vaccinare 40 mila persone al giorno. Abbiamo bisogno di munizioni”. “Continuiamo a potenziare il nostro esercito del vaccino. Imedici di famiglia lavorano insieme al personale sanitario, con la possibilità di arrivare a 900 somministrazioni al giorno”, prosegue Cirio.

Intanto dati confortanti arrivano dai contagi: 568 i nuovi casi positivi e terapie intensive con numeri in calo, con 13 ricoverati in meno. Il numero totale dei pazienti in terapia intensiva è ora 247, negli altri reparti 2.404. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.438, +931 i guariti. Il rapporto positivi/tamponi processati (j tutto 11.954, compresi 6.192 antigenici) è 4,8%; la quota degli asintomatici è del 43,5%.