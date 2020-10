Trasferirsi in Australia per studiare: consigli dedicati agli studenti

Che siate interessati ad iniziare un percorso universitario nel campo dell’arte o dell’ingegneria, l’Australia è il posto che fa per voi. Con oltre due milioni e mezzo di studenti internazionali laureati in una delle Università del territorio nell’arco degli ultimi 50 anni, l’Australia offre al tempo stesso l’opportunità di acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese, aprendo ai suoi studenti un numero maggiore di opportunità lavorative.



Innanzitutto ci sembra fondamentale chiarire bene quali sono i motivi per cui uno studente dovrebbe recarsi all’estero per motivi di studio. Collezionare il maggior numero possibile di esperienze all’estero, in particolare quando si è molto giovani, è altamente consigliato, specialmente se si sta già pensando a come pianificare il proprio futuro lavorativo. Le esperienze all’estero inoltre, risultano fondamentali anche dal punto della crescita personale. Fra i numerosi lati positivi del viaggiare, c’è sicuramente la possibilità di acquisire una maggiore apertura ed elasticità mentale, che si sviluppa stando a contatto con culture e modi di fare e di vivere differenti da quelli a cui siamo abituati. Un ulteriore lato positivo del viaggiare, è sicuramente quello di poter ampliare le proprie conoscenze, sia dal punto di vista dei rapporti umani, sia dal punto di vista dell’approccio allo studio.



Spostiamoci ora sul versante pratico della questione: perchè l’Australia ? Vi basterà confrontare i dati delle classifiche ufficiali per capirlo. L’Australia è difatti presente nella lista delle cinquanta università al mondo con la maggior presenza di studenti stranieri, attirati dalla qualità dei corsi di studio presenti all’interno delle sue facoltà. L’Università di Melbourne si è posizionata al trentaduesimo posto nella classifica 2020 delle 200 Università migliori al mondo mentre l’Università di Sydney si trova al sessantesimo. Riuscire a gareggiare con le Università americane ed inglesi è un primato non indifferente!



Ma quali sono i requisiti accademici per poter studiare in una Università australiana ? Il primo, fondamentale requisito, è la conoscenza dell’inglese. Ogni corso richiede una certificazione ufficiale che attesti il vostro livello di conoscenza della lingua inglese (la certificazione più richiesta è l’IELTS oppure, in alcune occasioni, il Cambridge). Il nostro consiglio è di informarsi sulla pagina dell’Istituto presso il quale desiderate iscrivervi in modo tale da non avere brutte sorprese. Un altro passo fondamentale è accertarsi di possedere tutti i requisiti necessari per il visto, fra cui l’assicurazione sanitaria per studenti stranieri, i fondi necessari per poter coprire le tasse d’iscrizione ed i costi del soggiorno, e la conferma dell’iscrizione all’Università che avete intenzione di frequentare. Dopo aver controllato tutti i vostri documenti e aver preparato le vostre valigie, sarete pronti a partire. Nel caso in cui doveste avere nostalgia di casa una volta arrivati, potrete sempre chiedere ai vostri amici e parenti di mandarvi delle cartoline o perché no, di spedire un pacco in Australia con ParcelABC con prodotti italiani o piccoli pensierini.



Per quanto riguarda i corsi, sarà possibile frequentare corsi di specializzazione, ma anche un undergraduate e post graduate, che corrispondono rispettivamente ad una laurea triennale e magistrale italiana.