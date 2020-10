Medici e infermieri lanciano l’allarme: “Ospedali piemontesi già al collasso. Usare Lingotto per ospitare i malati”

I numeri dei contagi e dei ricoveri per seconda ondata di Covid-19 stanno crescendo esponenzialmente e i sindacati di medici e infermieri lanciano l’allarme: “L’andamento esponenziale della curva epidemica è preoccupante. La crescita del numero di ricoveri ospedalieri è tale che tra pochi giorni supereremo quelli del picco di Aprile. Che gli ospedali siano prossimi al collasso è testimoniato dalla drammatica situazione dei Pronto Soccorso, che hanno crescente difficoltà a ricoverare nei reparti di degenza. La tendenza a saturare rapidamente le risorse umane ed i posti letto, la riduzione dell’assistenza per i pazienti Covid negativi, per dirottamento di risorse ed energie su Covid positivi, impongono scelta rapide e decise”.

A sostenerlo Anaao Piemonte e Nursind Piemonte in una nota congiunta in cui si chiede che “con urgenza venga previsto l’allestimento di un’area modulare di degenza extra ospedaliera, con letti di Terapia Intensiva e Subintensiva”. E sindacati indicano anche il Lingotto Fiere come possibile area da allestire per i malati di Covid in quanto “già fornita di dotazioni, spazi, ampia accessibilità e vicinanza alla Città della Salute o rivalutare le Ogr. Sarà inoltre indispensabile l’istituzione di equipes dedicate e formate alla gestione clinica e dei DPI, da indirizzare al sito individuato”.