Smat, la bolletta si paga anche con PagoPA

Novità nelle modalità di pagamento delle bollette Smat. Dalla prossima settimana in sostituzione del tradizionale bollettino postale sarà allegato l’Avviso PagoPA: la nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e le Società pubbliche. Il nuovo avviso potrà quindi essere utilizzato per il pagamento attraverso i canali on line o gli sportelli aperti al pubblico.

Ecco come fare per effettuare i pagamenti:

ONLINE:

attraverso il sito www.smatorino.it e, cliccando sul link “Sportello online/accedi” (https://sportello.smatorino.it/RetiVendita/), effettua il pagamento mediante carta di credito bancaria/postale

attraverso l’home banking della propria banca/Poste Italiane può utilizzare il circuito CBILL, scegliendo la SMAT – SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA, si deve inserire il codice CBILL a 18 cifre riportato nella parte centrale dell’Avviso di pagamento e procedere con il pagamento digitando l’importo totale della bolletta.

AGLI SPORTELLI:

può recarsi presso il Salone Utenti della Sede SMAT in C.so XI Febbraio, 22 a Torino (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30) per utilizzare il PUNTO BLU, che permettepagamenti “self-service gratuiti mediante contanti e carte. In alternativa può presentare allo Sportello Utenti l’Avviso di pagamento ed effettuare il pagamento esclusivamente mediante assegni circolari o bancari (intestati alla “Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.” oppure “SMA Torino S.p.A.”, oppure “SMAT S.p.A.”) o carte del circuito “Pagobancomat” oppure “Maestro” oppure “VISA” o postali.

può presentare l'Avviso di pagamento presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, i punti vendita Lottomatica (tabaccherie, ricevitorie del Lotto, bar, edicole), gli sportelli ATM.

Il pagamento attraverso il Punto Blu Smat è gratuito. Mentre per gli altri canali potrebbero essere addebitate eventuali commissioni in base a quanto stabilito dalla propria banca.

La bolletta Smat può sempre continuare ad essere pagata in modo gratuito tramite domiciliazione bancaria o postale, secondo le indicazioni riportate nell’apposita sezione “DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE” contenuta nelle “Informazioni e comunicazioni” della bolletta stessa.