Resident Evil Village è in arrivo. Il nuovo videogioco della saga è in arrivo il 7 maggio per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Serie X e c’è grande attesa da parte dei fan.

Si tratta dell’ottavo capitolo della saga che riprende da dove si era interrotto Biohazard. Il giocatore si troverà nei panni di Ethan Winters, già protagonista di Re7, che si risveglia in un misterioso villaggio innevato e va alla ricerca di sua figlia, per salvare la piccola Rose. E mai come in questo caso nulla è come sembra.

La serie di Capcom tiene infatti avvinghiato il giocatore per tutta la durata del gioco con particolari e piccoli elementi che andranno osservati e tenuti a mente. La mappa del gioco non è del tutto libera, ma in parte guidata anche se molto dipenderà dalle capacità del giocatore. Di sicuro nella linearità della trama si alterneranno momenti di fuga frenetica ad altri di profonda esplorazione.

L’atmosfera è indubbiamente cupa, nera, propria di un classico film horror. Ricorrono molti elementi presenti anche nei capitoli precedenti.

In un confronto tra consolle invece sembra vincere Xbox Serie X che supporta meglio il framerate rispetto alla rivale Playstation 5.