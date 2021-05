Pes 2022, Atalanta in esclusiva. Addio a Fifa 22

Pes 2022 con l’Atalanta in esclusiva. L’annuncio arrivato in queste ore sta destando molta attenzione tra gli appassionati dei videogiochi di simulazione calcistica. Infatti in un comunicato ufficiale e congiunto Konami e Atalanta Bc annunciano l’esclusiva per la stagione 2021/22 della società bergamasca nel videogame Pes 2022.

Ovvero, maglie, nome, logo potranno essere utilizzati solo dal game giapponese. “Atalanta BC ha il piacere di annunciare l’accordo esclusivo di partnership a lungo termine con Konami Digital Entertainment BV” si legge nel comunicato in cui Luca Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter annunciare la partnership con Konami. Per Atalanta questo accordo con Konami, brand internazionale che non ha bisogno di presentazioni, rappresenta un ulteriore importante momento di crescita”.

Pes 2022, Atalanta in esclusiva e non è l’unica squadra

Come dicevamo un annuncio che non lascia indifferenti anche perché infrangerebbe l’ipotesi di una Serie A in esclusiva su Fifa. Non bisogna dimenticare che l’Atalanta non è la prima squadra che sceglie Pes per i suoi diritti. La Juventus ha già un accordo in esclusiva e dal 2023 anche il Napoli ha annunciato di lasciare il game di Ea Sport per Pes.

Insomma, risulta difficile pensare che ci saranno grossi rivolgimenti nei prossimi 12 mesi che possano portare Fifa a fare sua tutta la Serie A. Per quanto già le altre principali competizioni europee come Premier League e Liga spagnola sono in esclusiva su Fifa.

Mentre ancora resta da sapere sulla versione 2022 dei due videogiochi, i primi per le consolle di nuova generazione. Infatti non solo non è stato svelata ancora la data di uscita, che comunque sarà in autunno, ma nemmeno novità e modifiche rispetto all’edizione precedente su sui i tecnici stanno lavorando. Ae sport ha annunciato un giorni di presentazione per il nuovo catalogo autunnale a fine luglio, mentre Konami parla di grandi novità nel mondo dei suoi videogiochi. Ma per ora le bocche restano assolutamente cucite e i fan attendono di conoscere qualche dettaglio in più sperando non sia solo gossip.