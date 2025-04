Perdita di possesso: in quali occasioni è bene richiederla

Se il proprietario di un autoveicolo regolarmente iscritto al PRA perde il possesso del mezzo, può richiedere un documento che ratifichi questa perdita al pubblico registro. Questa formalità amministrativa certifica che il proprietario attuale non ha più la disponibilità fisica del veicolo.

La procedura può essere eseguita in vari modi e poco importa quale si scelga, l’importante è agire tempestivamente. Una delle modalità più veloci è quella online, tramite portali specializzati, come “Pratiche Auto Online”, che offrono un’ampia serie di servizi per automobilisti, come il passaggio di proprietà, la richiesta di targhe sostitutive ed altre pratiche amministrative legate al veicolo.

Ma quali sono i casi in cui occorre richiedere la perdita di possesso , nello specifico?

Furto o rapina

La perdita di possesso per furto o rapina è uno dei casi più comuni. Per avviare la procedura, il proprietario deve presentare al PRA la denuncia presentata alle forze dell’ordine, corredata dagli eventuali documenti richiesti. Per avviare la procedura, è necessario presentare l’originale o una copia conforme della denuncia, per attestare l’avvenuto furto o rapina del veicolo.

Nella denuncia, è fondamentale specificare se sono stati rubati anche i documenti di proprietà, come il Certificato di Proprietà (CdP) o la Carta di Circolazione, poiché queste informazioni sono cruciali per aggiornare correttamente i registri al PRA e per avviare la pratica di perdita di possesso.

Appropriazione indebita

Si può richiedere la perdita di possesso anche quando un veicolo non viene restituito al legittimo proprietario. Questo può accadere, ad esempio, con auto a noleggio, in comodato d’uso o aziendali che non vengono restituite come previsto.

In questi casi è indispensabile presentare una denuncia per appropriazione indebita alle autorità competenti; la dichiarazione sostitutiva non è sufficiente, salvo casi particolari valutati dall’ufficio PRA.

Inadempienza

Se un veicolo è stato consegnato in conto vendita a un rivenditore o a un demolitore che non ha provveduto alle necessarie trascrizioni al PRA, è possibile richiedere la perdita di possesso.

In questo caso, è necessario presentare la documentazione per attestare la cessione del veicolo al rivenditore o al demolitore.

In assenza di documentazione ufficiale, il proprietario può comunque richiedere la perdita di possesso presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui attesta la consegna del veicolo al rivenditore o demolitore.

Provvedimenti amministrativi

In presenza di provvedimenti come sequestri, confische o pignoramenti, l’annotazione al PRA avviene solitamente d’ufficio. Tuttavia, se la trascrizione non è avvenuta o se il proprietario ha perso fisicamente il possesso del veicolo, può richiedere la perdita di possesso presentando una copia del provvedimento.

È possibile richiedere la perdita di possesso anche nel caso in cui la carta di circolazione venga annullata, con il ritiro e la distruzione delle targhe. Al contrario, nel caso di un semplice sequestro della carta di circolazione, senza l’annullamento del documento o il ritiro delle targhe, la procedura non è applicabile.

Trascrizione irregolare

Nel caso in cui un veicolo viene venduto ma la trascrizione al PRA non viene regolarizzata, In caso di vendita non regolarmente trascritta al PRA da parte del nuovo acquirente, il venditore può tutelarsi richiedendo l’annotazione della perdita di possesso, allegando copia dell’atto di vendita.

Questo procedimento consente di annotare ufficialmente al PRA l’indisponibilità del veicolo, proteggendo il venditore da futuri addebiti per il pagamento del bollo. Inoltre, in caso di eventuali sanzioni commesse dal nuovo possessore, che non risulta ancora ufficialmente proprietario, il vecchio proprietario ha la possibilità di contestarle.