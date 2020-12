Loro ci sfruttano, noi lottiamo: presidio del PC Torino

Presidio del PC Torino sotto la Prefettura oggi nel capoluogo piemontese. “Loro ci sfruttano, Noi lottiamo”.

Si apre con le parole dello striscione il presidio organizzato dal Partito Comunista Torino, il PC, contro le politiche del Governo nazionale e regionale, con un forte richiamo all’unità dei lavoratori pubblici e privati.

Sono intervenuti lavoratori della scuola, dell’industria e della cultura, rappresentando le difficoltà che incontrano quotidianamente nei luoghi di lavoro.

“Il Covid non ha fatto altro che accentuare i problemi che esistevano già in termini di negazione di diritti e e certezza lavorativa” sostiene Massimiliano, operaio metalmeccanico, come Dario, operatore culturale “Un Governo che preferisce aprire i centri commerciali rispetto ai Musei è un Governo che non vuole dei cittadini consapevoli ma solo consumatori”.

Infine Marco, docente della secondaria di primo grado “Il Governo è arrivato impreparato alla seconda ondata. Negare l’insegnamento in presenza vuol dire negare il diritto allo studio”.

Il Presidio è stato anche il momento per presentare il Vademecum sulla sicurezza sul lavoro, realizzato dal Dipartimento Nazionale Lavoro del PC, che verrà distribuito da domani, 6 dicembre anniversario della strage della Thyssen, a tutti gli iscritti e i simpatizzanti e nelle prossime settimane nei luoghi di lavoro, per dimostrare l’attenzione dei Comunisti alla sicurezza e alla salute sul lavoro.