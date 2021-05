Eurovision a Torino. Dopo la vittoria dei Maneskin al contest di quest’anno Chiara Appendino è già a lavoro per portare sotto la Mole l’edizione 2022 che verrà ospitata in Italia.

“La Head of Delegation Simona Martorelli annuncia che verrà aperto un bando per ospitare l’evento nel 2022. Tutte le città potranno mandare la loro candidatura”. “Noi, in attesa del bando – scrive la sindaca Chiara Appendino – iniziamo sin da oggi a lavorare sulla candidatura di Torino!”.

Eurovision a Torino: l’ultima missione da sindaca di Appendino



Sulla candidatura è d’accordo anche chi si è candidato alla corsa per diventare primo cittadino, il capogruppo in Sala Rossa per il Partito Democratico Stefano Lo Russo

che su Facebook scrive “l’anno prossimo Eurovision Song Contest in Italia! Perche non a Torino? Ci proviamo?”. Intanto domani in Consiglio comunale ha presentare la proposta sarà la consigliera della Lega Francesca Parlacino. La kermesse potrebbe trovare il suo palcoscenico al PalaAlpitour!