Primarie, Lavolta raggiunte le firme. Verdi: “Molto contenti”

Noi Verdi-Europa Verde Torino siamo molto contenti del risultato raggiunto dal candidato Sindaco alle primarie del centrosinistra Enzo Lavolta da noi sostenuto. Il lavoro fatto in queste settimane scegliendo di stare in mezzo ai cittadini per raggiungere l’obiettivo e abbondantemente superato con oltre 9000 firme è un risultato straordinario, che nessun altro candidato alle primarie ha raggiunto. Alcuni candidati hanno scelto strade più facili (quasi autoreferenziali) , invece Lavolta ha scelto i cittadini Torinesi. Noi Verdi crediamo che un Sindaco di una grande città come Torino debba stare tra la gente e per la gente senza lasciare indietro nessuno, mantenendo costante il rapporto con le periferie e la volontà di costruire un progetto per Torino con al centro la svolta Green necessaria per questa città. Noi Verdi-Europa Verde Torino siamo sempre stati coerenti nella scelta di sostene Lavolta fin dall’inizio, nonostante la maggioranza del suo partito lo abbia lasciato solo sostenendo un altro candidato. Il percorso che abbiamo fatto insieme a lui ha una visione di futuro per una Torino più equa e più ecologica in linea con le altre città Europee; pensando che la transizione ecologica sia in grado di portare benessere ai cittadini e rispondere alla crisi ambientale e sociale che stiamo vivendo. C’è bisogno di costruire un percorso ecologista, ambientalista e progressista allargando il più possibile la coalizione estendendola fino al nuovo Movimento del ex Premier Conte.Sul modello di Milano noi Verdi chiediamo un’ apertura che possa costituire ponti e non muri: la creazione di un asse Milano – Torino costituirebbe un’opportunità unica per il rilancio del territorio e della comunità insieme a cittadine e cittadini Torinesi che si impegnino a favore di questa società. È ora di una politica che cresca oltre gli egoismi.

Così in una nota dichiarano la Co-portavoce Regionale dei Verdi-Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e i Commissari della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore.