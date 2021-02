Dopo il servizio de Le Iene Enzo Lavolta va in Barriera di Milano

E’ andato a vedere dal vivo quei posti che il servizio andato in onda ieri sera su Le Iene hanno ribattezzato “il triangolo del crack”. Enzo Lavolta questa mattina è stato in Barriera di Milano, tra corso Giulio Cesare e via Palermo.

Il consigliere del Partito Democratico e candidato alle primarie ha ricordato come “il servizio de Le Iene mostra una situazione di degrado di cui eravamo e siamo consapevoli” preferendo però alla linea dura della sicurezza a tutti i costi un approccio più ampio al problema: “La riqualificazione di quest’ area di Torino non si ottiene solo militarizzandola ma con approfondite indagine catastali, con fondi europei per le periferie e di concerto con i cittadini e i commercianti di quella zona”.

“Ho parlato e parlo spesso con i residenti che sanno sarà una delle priorità se dovessi fare il Sindaco. Spero che questo disagio non venga strumentalizzato in campagna elettorale perché Torino ha bisogno di fatti concreti e non di promesse” ha concluso Lavolta.