Deodato Scanderebech affigge i manifesti per Federica. “Costruiamo il programma elettorale insieme ai cittadini”

Continuano a comparire manifesti dei candidati alle prossime elezioni comunali di Torino. Questa volta a fare la sua apparizione sui muri cittadini è Federica Scanderebech, consigliera comunale di Forza Italia. E ad affiggere i manifesti un nome d’eccellenza, Deodato Scanderebech, il deputato che per passione politica si è armato di colla e pennello e non ha esitato a sporcarsi le mani.

Nei manifesti affissi non si invita al voto, ma a segnalare, dando tutti i contatti, “suggerimenti indispensabili per far rinascere Torino”.

“A differenza dei manifesti degli altri partiti il nostro chiede al cittadino torinese di essere protagonista e di scrivere con noi il programma elettorale di Forza Italia – spiega Federica Scanderebech – Quindi invitiamo a scrivere e spedirci via web o via cartacea i suggerimenti e le idee per una Torino migliore”.

Gli azzurri hanno infatti iniziato la campagna elettorale e “compatibilmente con il diffondersi del Covid stiamo mettendo in piedi iniziative quartiere per quartiere per ricevere segnalazioni e incontrare i cittadini. Questa è la prima iniziativa visibile della richiesta di reperimento di suggerimenti per il programma”, spiega Federica che sull’impegno di Deodato precisa: “”on è da tutti che un’onorevole vada ad attaccare i manifesti personalmente! L’ho accompagnato anche io ieri notte!”.