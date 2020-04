Die Welt: “Italiani mafiosi aspettano solo aiuti EU”

È da parecchi giorni che sta crescendo un becero razzismo verso gli italiani da parte di francesi e tedeschi. Avevano iniziato, ormai quasi un mese fa, i “cugini d’oltralpe” con video satirici in cui venivamo descritti come untori d’Europa, ora è la volta del tedesco Die Welt, che ci dà dei mafiosi.

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, intervistato a Uno Mattina afferma: “sono dichiarazioni vergognose e inaccettabili, e spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. Stiamo subendo tante vittime per il Coronavirus, ma ne abbiamo subite altrettante per la mafia. Non è polemizzare, ma è inaccettabile si facciano commenti del genere in questa situazione”. Infatti il quotidiano tedesco scrive:”La mafia non aspetta altro che gli aiuti europei”.

Anche l’ex vice-premier Matteo Salvini ci tiene a dire, con un tweet:”Vergognatevi, Berlino e Bruxelles dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di parlare dell’Italia, e chiedere scusa!”.

Fortunatamente abbiamo avuto dimostrazioni di solidarietà da parte di Albania, Cina, Cuba e Russia, che pur non essendo messi molto meglio di noi, ci hanno mandato aiuti, sia fisici che materiali.