Cos’è un programma di affiliazione?

Sempre più spesso si sente parlare della possibilità di guadagno attraverso diversi metodi su internet. Tra questi vi sono sicuramente i programmi di affiliazione. Cosa sono? Si tratta di programmi che permettono a chiunque di guadagnare attraverso la sponsorizzazione di un prodotto oppure un servizio.

Trattandosi di una modalità relativamente poco conosciuta è facile confonderla con altre strategie di marketing online legate alla sponsorizzazione. Quindi in questo articolo facciamo chiarezza sull’argomento.

Per lavorare in modo serio in questo settore è fondamentale acquisire tutte le competenze necessarie sia se si intende guadagnare con un blog che con i social. Numerose sono le persone, infatti, che decidono di frequentare corsi di formazione sull’argomento in modo da poter monetizzare online sia tramite un proprio blog che tramite i social. Sul sito affiliatepro.it si parla ad esempio di Guadagno con YouTube, ma anche delle diverse modalità di guadagno con gli altri canali messi a disposizione sul web.

In questo articolo vi spiegheremo quindi cos’è davvero un programma di affiliazione, come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

Programma di affiliazione: di cosa si tratta

Il programma di affiliazione è una strategia di marketing che permette a chiunque di guadagnare attraverso i social oppure un blog. Attraverso questi programmi gli affiliati condividono sui propri canali i link contenenti i prodotti oppure i servizi da vendere, guadagnando poi una percentuale sulle vendite avvenute. Il costo finale per l’utente non cambia, è il fornitore del servizio che corrisponde all’affiliato una percentuale delle vendite.

Esistono diversi programmi di affiliazione che consentono di poter sponsorizzare qualsiasi tipologia di prodotto; inoltre, si suddividono anche in base al settore e sono destinati a determinati target di riferimento.

Come iscriversi ad un programma di affiliazione

Iscriversi ad un programma di affiliazione è relativamente semplice, non è infatti necessario essere influencer o avere un seguito considerevole, anche se quest’aspetto aiuta al momento delle vendite. La base necessaria per iscriversi è quella di essere attivi on line oppure avere un blog che produca contenuti originali e inediti.

Dopo una verifica da parte del programma verrà fornito un accesso attraverso il quale sarà possibile generare di volta in volta il link per il prodotto oppure il servizio che decidiamo di sponsorizzare.

Come guadagnare da un programma di affiliazione

Affinché il programma ci riconosca la vendita, è necessario generare il link di tracciamento del prodotto oppure servizio che ci interessa e inserirlo in seguito sulle pagine social o sul blog di nostro possesso. Più il prodotto sarà inerente al target a cui ci riferiamo più saranno le possibilità che gli utenti utilizzino il link da noi fornito per acquistare.

In seguito all’acquisto certificato, all’affiliato spetta una percentuale sulla vendita del bene che viene fornita dal rivenditore come ricompensa per aver sponsorizzato il prodotto.

I vantaggi

I vantaggi dei programmi di affiliazione sono notevoli per gli affiliati e per i rivenditori. Vediamo quali sono.

Nel primo caso è possibile guadagnare attraverso il proprio blog oppure attraverso le proprie pagine social anche con un piccolo seguito di utenti. Si tratta inoltre di una strategia completamente gratuita, che non richiede quindi costi di ingresso. Per le aziende, invece, il vantaggio si rispecchia nella maggiore sponsorizzazione del proprio prodotto a fronte di una piccola percentuale sulla vendita effettuata.