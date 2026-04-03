Hub Affiliations e TAG Media lanciano Premium Operator Partnership Framework per accelerare la crescita globale di Punters Lounge

Hub Affiliations e TAG Media annunciano il lancio del Premium Operator Partnership Framework, una collaborazione strategica ideata per sostenere l’espansione internazionale, l’eccellenza operativa e la sostenibilità a lungo termine di Punters Lounge, rinomata community di betting e gaming, nei mercati globali.

Il nuovo framework rappresenta un passaggio rilevante nel rafforzamento del posizionamento di Punters Lounge tra le principali community di scommesse sportive e affiliazione, valorizzando al contempo l’infrastruttura globale, gli standard di conformità e le avanzate capacità di gestione delle performance di Hub Affiliations.

Un’alleanza strategica per operatori e partner

Il Premium Operator Partnership Framework è stato progettato per offrire a operatori e partner:

Supporto operativo rafforzato e maggiore scalabilità

Ottimizzazione di reporting, trasparenza e conformità

Analisi avanzata di dati e performance

Gestione centralizzata delle partnership

Sostenibilità commerciale nel lungo periodo

Attraverso questa collaborazione, Punters Lounge continuerà a operare come brand e community di riferimento, beneficiando al contempo di sistemi di livello istituzionale e del network internazionale di Hub Affiliations.

Focus su continuità e creazione di valore

Uno degli obiettivi chiave del framework è garantire la piena continuità delle partnership esistenti, introducendo al contempo un modello operativo ottimizzato in grado di migliorare efficienza e performance.

Gli operatori partner di Punters Lounge potranno beneficiare di:

Continuità gestionale senza interruzioni

Processi di reporting più efficienti

Maggiore visibilità a livello internazionale

Gestione dedicata delle partnership

L’iniziativa riflette un impegno condiviso nel mantenere relazioni solide, trasparenti e durature con tutti gli stakeholder.

Supporto all’espansione globale

La partnership si inserisce in una strategia più ampia volta ad accelerare la presenza di Punters Lounge nei principali mercati internazionali, tra cui Europa, Africa e Nord America.

Combinando l’elevato coinvolgimento della community e la fidelizzazione al brand di Punters Lounge con la portata globale e l’esperienza regolatoria di Hub Affiliations, il framework mira a creare una piattaforma scalabile per una crescita sostenuta a livello mondiale.

Impegno per governance, conformità e qualità

Il Premium Operator Partnership Framework si fonda su elevati standard di governance, eccellenza operativa e conformità. L’infrastruttura multi-giurisdizionale e le certificazioni di qualità di Hub Affiliations offrono agli operatori un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità, assicurando che tutte le partnership operino all’interno di solidi framework normativi e di reporting.

Questo impegno contribuisce a rafforzare la fiducia tra operatori, istituzioni finanziarie e partner strategici.

Commenti del management

“Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale per Punters Lounge e la sua community”, ha dichiarato Francesco Maddalena, Founder di Hub Affiliations. “Combinando la forza del brand e il coinvolgimento degli utenti con la nostra infrastruttura globale e i nostri standard di governance, stiamo creando un ambiente premium in cui operatori e partner possono crescere insieme”.

Tom Galanis, CEO di TAG Media, ha aggiunto: “La collaborazione con Hub Affiliations consentirà a Punters Lounge di espandersi a livello internazionale preservando identità, valori e relazioni che hanno reso la community un punto di riferimento per membri, utenti e partner. Il framework aprirà nuove opportunità nei mercati emergenti e rafforzerà il valore generato per operatori e partner a livello globale”.

Prospettive future

Il Premium Operator Partnership Framework sarà implementato progressivamente nel corso del 2026, con programmi dedicati di onboarding, integrazione tecnica e supporto ai partner.

Entrambe le aziende restano impegnate a investire costantemente in tecnologia, conformità e sviluppo della community, affinché Punters Lounge continui a rappresentare una piattaforma affidabile e ad alte prestazioni per operatori in tutto il mondo.

Informazioni su Hub Affiliations

Hub Affiliations è un gruppo internazionale attivo nell’affiliate marketing e nella performance digitale, operante in diversi mercati regolamentati. Offre soluzioni avanzate di acquisizione, analisi e gestione delle partnership ai principali operatori del gaming e dell’intrattenimento.

Informazioni su Punters Lounge

Punters Lounge è una piattaforma leader nel settore delle scommesse sportive e dell’affiliazione, che connette utenti coinvolti con operatori affidabili attraverso contenuti di alta qualità, insight basati sui dati e pratiche di gioco responsabile. Sotto la gestione di TAG Media, la community è stata riconosciuta come EGR Power Affiliate per ciascuno degli ultimi sette anni.

Informazioni su TAG Media

TAG Media è una società di affiliate marketing nel settore iGaming con un portafoglio distintivo di prodotti e servizi di marketing digitale, in grado di generare acquisizione di nuovi clienti per operatori di casinò online, scommesse sportive, fantasy sports e game studio a livello globale.