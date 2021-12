Come vendere casa rapidamente: i consigli delle agenzie

Trovare un acquirente per la propria abitazione non è sempre facile, per diversi motivi. Prima di tutto, non tutti sono in grado di mostrare i veri punti di forza di una casa, che per altro sono in procinto di lasciare. Oltre a questo è importante sottolineare che di solito si ha una certa fretta, che porta a voler concludere questo tipo di affari rapidamente. Le soluzioni però ci sono e passano soprattutto attraverso la possibilità di rivolgersi a un esperto del settore.

Cosa fa l’agenzia immobiliare

Scegliere quella giusta

Esperti nella vendita di immobili

Quando si cerca casa viene naturale rivolgersi a un’agenzia immobiliare; lo stesso si può fare quando la nuova casa la si è già trovata e ci si deve liberare di quella vecchia. Che comunque avrà dei pregi, o che potrebbe essere l’abitazione ideale per una famiglia, una coppia, un single. Vendere casa non è assolutamente facile, ma farsi aiutare da un esperto del settore aiuta non solo a trovare un più ampio numero di persone interessante, ma anche a valorizzare al meglio l’immobile. Si deve poi sottolineare un fatto: le esigenze, in fatto di immobili, sono varie e cambiano con il passare del tempo. Negli ultimi anni in Italia molte cose sono cambiate in questo settore, con un rinnovato interesse per immobili di un certo tipo e per caratteristiche particolari.

Valorizzare l’abitazione in vendita

Trovare i potenziali acquirenti

Organizzare le visite



L’agenzia immobiliare ci può aiutare sotto diversi punti di vista, a partire dalla valutazione corretta dell’immobile. Che si fa considerandone le caratteristiche salienti, dalle dimensioni alle finiture, dalla posizione alla disponibilità di uno spazio verde. Ma non solo, un bravo agente immobiliare deve essere in grado anche di trovare le caratteristiche che vanno maggiormente valorizzate, spostando i mobili o suggerendo al potenziale acquirente una piccola ristrutturazione. A volte basta poco per rendere una casa perfetta per le esigenze del proprio cliente, questo le agenzie immobiliari lo sanno. Per altro alcune agenzie selezionate già sono in contatto con acquirenti interessati all’acquisto di una nuova abitazione. Possono quindi organizzare le visite rapidamente, già pochi giorni dopo il primo contatto. Questo consente a chi sta per vendere casa di risparmiare tempo e di trovare più velocemente persone interessante.

Come cambiano le esigenze degli italiani

Il mercato immobiliare oggi

I cambiamenti dalla pandemia

Il mercato immobiliare in Italia ha mostrato per anni una situazione di stasi. Proprio nell’ultimo anno le cose però stanno mostrando ampi cambiamenti, con un rinnovato desiderio di trovare la casa dei sogni. Nel corso del 2020 il numero di coloro che stanno cercando una nuova casa è di molto aumentato, così come quello delle famiglie che stanno offrendo il vecchio immobile. In particolare sembra che siano stati proprio i periodi di lock down a richiedere un importante cambiamento nelle abitudini delle famiglie e nello spazio a disposizione in casa. Oggi molti cercano soluzioni più versatili, con un angolo all’aperto e una stanza in più, sempre utile nel caso in cui si debba tornare alla DAD o si lavori da casa.