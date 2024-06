Cavaliera o cavaliere?  L’Acta è per l’uso del femminile

Nel ringraziamento al Presidente della Repubblica, per il riconoscimento del cavalierato alla torinese Jolanda Bonino, protagonista di Acta, movimento dal 2014 impegnato nel contrasto alle truffe affettive e al cybercrime, viene sollevata la questione “cavaliere o cavaliera?”

“Per quanto riguarda i titoli onorifici della nostra Repubblica (Cavaliere del lavoro, Cavaliere al merito della Repubblica),- riferisce la nota di Acta – bisognerebbe affrontare anche la questione del linguaggio di genere inserendo anche il femminile cavaliera”. Questo sottolineando come, ad oggi, 92 donne hanno ottenuto questo ambito riconoscimento, (fonte Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro), oltre a 2805 uomini. Questo in un quadro che vede ineluttabilmente sempre più donne protagoniste, e oggetto di pubblico riconoscimento, nel lavoro, nel sociale , nello sport.