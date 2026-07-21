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Torino, contro il caldo aspetta l’autobus con il ventilatore acceso

Giulia Zanotti

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Giulia Zanotti
Giornalista dal 2012, muove i suoi primi passi nel mondo dell'informazione all'interno della redazione di Nuova Società. Laureata in Culture Moderne Comparate, con una tesi sul New Journalism americano. Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020.

Contro il caldo e le temperature elevate che da settimane stanno interessando l’Italia intera si cerca refrigerio come si può. Non solo ombra e luoghi chiusi con aria condizionata, se proprio si è costretti a uscire bisogna però farlo con le dovute precauzioni. E così c’è chi a Torino mentre attende l’autobus a una fermata cittadina si è portato con sé un ventilatore e lo ha azionato. Non di quelli piccoli e portatili che stanno in tasca o in borsa, ma un vero e proprio ventilatore a piantana, che sicuramente ha svolto egregiamente il compito di rinfrescare in attesa del pullman.

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