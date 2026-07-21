Torino, contro il caldo aspetta l’autobus con il ventilatore acceso

Contro il caldo e le temperature elevate che da settimane stanno interessando l’Italia intera si cerca refrigerio come si può. Non solo ombra e luoghi chiusi con aria condizionata, se proprio si è costretti a uscire bisogna però farlo con le dovute precauzioni. E così c’è chi a Torino mentre attende l’autobus a una fermata cittadina si è portato con sé un ventilatore e lo ha azionato. Non di quelli piccoli e portatili che stanno in tasca o in borsa, ma un vero e proprio ventilatore a piantana, che sicuramente ha svolto egregiamente il compito di rinfrescare in attesa del pullman.

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