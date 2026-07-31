“Nonna, sono io”: la truffa della voce clonata che colpisce gli anziani

La truffa della voce clonata agli anziani utilizza l’intelligenza artificiale per imitare la voce di un figlio, di un nipote o di un’altra persona conosciuta. L’obiettivo è creare una falsa emergenza e convincere la vittima a consegnare denaro, gioielli, dati personali o informazioni bancarie.

La telefonata arriva quasi sempre inaspettata. Dall’altra parte, una voce familiare racconta di aver avuto un incidente, di trovarsi in ospedale o di essere finita nei guai con le forze dell’ordine. Parla velocemente, sembra spaventata e chiede aiuto immediato.

La voce potrebbe però non appartenere alla persona che dice di essere. Le tradizionali truffe del falso nipote stanno infatti diventando più sofisticate grazie a software capaci di riprodurre il modo di parlare di una persona reale.

Come funziona la truffa della voce clonata?

La clonazione vocale permette di creare una voce artificiale partendo da una registrazione autentica, che può essere ricavata anche da un breve video pubblicato online.

Secondo la Federal Trade Commission statunitense, alcuni truffatori utilizzano campioni audio disponibili sui social network per generare una voce simile a quella di un familiare. In questo modo, una richiesta di denaro può apparire molto più credibile rispetto a una normale telefonata effettuata da uno sconosciuto.

Il truffatore non deve necessariamente sostenere una conversazione lunga. Spesso sono sufficienti poche frasi registrate, accompagnate da pianto, rumori di fondo o da una presunta cattiva connessione. Subito dopo può intervenire un secondo interlocutore che si presenta come avvocato, medico, carabiniere o agente di polizia.

A quel punto viene costruita l’emergenza: il familiare avrebbe causato un incidente, sarebbe stato arrestato oppure avrebbe bisogno di cure costose. Per risolvere la situazione occorrerebbe consegnare rapidamente denaro o oggetti preziosi a un incaricato.

Le truffe del falso nipote usano davvero l’intelligenza artificiale?

Il 3 giugno 2026 i Carabinieri hanno reso noti i risultati di un’indagine su diversi episodi di truffa digitale. Tra le tecniche ricostruite figuravano lo spoofing telefonico, utilizzato per camuffare il numero del chiamante, e software di intelligenza artificiale impiegati per clonare la voce di parenti e rendere credibili falsi incidenti che avrebbero coinvolto figli o nipoti.

Anche la Polizia di Stato ha documentato l’impiego dell’AI per rafforzare false identità. In un caso reso noto a Roma il 14 luglio 2026, nelle chat dell’indagato è stata trovata un’immagine generata artificialmente che lo ritraeva con una divisa dell’Arma dei Carabinieri. Secondo gli investigatori, l’immagine sarebbe stata utilizzata per rendere più credibile il raggiro.

La tecnologia, quindi, non sostituisce il vecchio copione della falsa emergenza familiare: lo rende più realistico.

Quali segnali permettono di riconoscere il raggiro?

Il principale segnale di una truffa è la richiesta di agire immediatamente, senza avere il tempo di verificare quanto sta accadendo.

I campanelli d’allarme più comuni sono:

una telefonata inattesa che annuncia un incidente o un arresto;

che annuncia un incidente o un arresto; la richiesta urgente di denaro, gioielli o dati bancari;

di denaro, gioielli o dati bancari; l’invito a non parlare con altri familiari;

la presenza di un secondo interlocutore che si presenta come avvocato o appartenente alle forze dell’ordine;

l’annuncio dell’arrivo a casa di un incaricato;

il tentativo di mantenere la vittima costantemente al telefono.

Il Garante per la protezione dei dati personali definisce vishing il phishing realizzato tramite telefonate con lo scopo di sottrarre informazioni personali, dati bancari o somme di denaro. Il fatto che chi chiama conosca il nome della vittima o alcuni dettagli familiari non dimostra che la telefonata sia autentica: molte informazioni possono essere raccolte online o attraverso precedenti contatti fraudolenti.

Anche il numero mostrato sul display potrebbe essere falsificato. Europol ha richiamato l’attenzione sul caller ID spoofing, una tecnica che consente di far apparire sul telefono un numero diverso da quello realmente utilizzato per la chiamata.

Cosa fare durante una telefonata sospetta?

La risposta più efficace è riagganciare e verificare la storia attraverso un canale diverso.

Non bisogna richiamare il numero indicato dall’interlocutore o utilizzare quello apparso sul display. È preferibile telefonare direttamente al familiare attraverso il contatto già memorizzato oppure rivolgersi a un’altra persona di fiducia.

Le famiglie possono anche concordare una parola di sicurezza o una domanda privata. La risposta non dovrebbe essere facilmente ricavabile dai social network: il nome dell’animale domestico, il luogo di nascita o la destinazione delle ultime vacanze potrebbero essere già pubblici.

Se qualcuno si presenta alla porta, non bisogna farlo entrare né consegnargli denaro, documenti o gioielli. Nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede soldi per evitare l’arresto di un familiare o invia un incaricato a ritirare beni preziosi.

I Carabinieri raccomandano di interrompere le telefonate sospette, coinvolgere parenti o vicini e contattare immediatamente il 112. Nel luglio 2026, proprio la conoscenza di queste indicazioni ha consentito a diversi anziani di riconoscere alcuni tentativi di truffa del falso nipote e del falso carabiniere.

Perché la presenza quotidiana può ridurre il rischio?

Una persona di fiducia presente in casa può interrompere la pressione psicologica esercitata dal truffatore e aiutare l’anziano a verificare quanto sta accadendo.

Il raggiro riesce più facilmente quando la vittima viene isolata. Per questo i criminali invitano a non parlare con nessuno, mantengono occupata la linea telefonica oppure cercano di allontanare le persone presenti nell’abitazione.

Una presenza assistenziale continuativa non deve trasformarsi in una forma di sorveglianza, ma può diventare parte della rete di protezione della persona. Chi conosce le sue abitudini può notare una telefonata insolita, un improvviso stato di agitazione o una richiesta economica fuori dall’ordinario.

Tra le realtà di riferimento del settore, AES Domicilio Monza e AES Domicilio Cuneo operano in contesti nei quali la continuità dell’assistenza, la conoscenza della persona e il rapporto con la famiglia assumono un valore concreto anche nella prevenzione delle situazioni di rischio.

Cosa fare dopo una truffa o un tentativo di raggiro?

Chi ha ricevuto una telefonata sospetta dovrebbe segnalarla anche quando non ha consegnato denaro.

Numeri di telefono, messaggi, nomi utilizzati, orari delle chiamate e descrizioni delle persone presentatesi alla porta possono essere utili alle forze dell’ordine. È quindi consigliabile non cancellare immediatamente le comunicazioni ricevute.

Quando sono stati forniti dati bancari, codici o credenziali, è necessario contattare subito la banca per verificare eventuali operazioni e mettere in sicurezza il conto. Se invece sono stati consegnati contanti o preziosi, occorre chiamare tempestivamente il 112.

Cadere in una truffa non significa essere ingenui. Questi raggiri sono progettati per generare paura e impedire una valutazione razionale. Vergogna e timore di essere giudicati non devono quindi ostacolare la denuncia.

Come proteggere gli anziani dalle truffe con voce clonata?

La protezione più efficace consiste nello stabilire in anticipo poche regole condivise: nessuna emergenza economica deve essere gestita senza una seconda verifica, nessuno sconosciuto può ritirare beni in casa e ogni richiesta insolita deve essere comunicata a una persona di fiducia.

La voce potrebbe sembrare autentica, il numero potrebbe apparire credibile e chi chiama potrebbe conoscere informazioni reali. Il meccanismo della truffa, però, rimane riconoscibile: creare paura, imporre urgenza e isolare la vittima.

Riagganciare, richiamare direttamente il familiare e chiedere aiuto sono ancora le azioni più semplici ed efficaci per interrompere il raggiro.

Domande frequenti sulla truffa della voce clonata

Come verificare se al telefono c’è davvero un nipote?

Bisogna interrompere la chiamata e contattare il nipote sul suo numero abituale. È utile anche porre una domanda privata o chiedere una parola di sicurezza concordata in precedenza.

Le forze dell’ordine possono chiedere denaro al telefono?

No. Carabinieri e Polizia non chiedono di consegnare denaro o gioielli per risolvere incidenti, arresti o procedimenti giudiziari che coinvolgono un familiare.

Cosa fare se un incaricato sta arrivando a casa?

Non bisogna aprire la porta né consegnare alcun bene. È necessario chiamare immediatamente il 112 e descrivere quanto accaduto.

Una badante può aiutare a prevenire queste truffe?

Una persona presente quotidianamente può riconoscere una situazione insolita, aiutare l’anziano a verificare la telefonata e coinvolgere rapidamente familiari o forze dell’ordine.