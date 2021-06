Berlusconi lancia Damilano: “Torino merita governo di destra”

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dà il suo endorsement a Paolo Damilano candidato di centrodestra per le amministrative 2021, dopo l’incontro avvenuto ieri con il leader della Lega Matteo Salvini in cui i due si sono mostrati concordi su molti temi tra cui quello di correre uniti alle elezioni politiche del 2023.

L’ex premier ha voluto mandare un suo “in bocca al lupo” a Damilano e un consiglio “visto che io sono in politica da 28 anni e lui, invece, ci entra adesso”. ”Paolo deve naturalmente sorridere a tutti, riuscire simpatico a tutti e poi deve anche fare delle interviste sul giornale di Torino, sulla ‘Stampa’ e deve andare in tv. E poi, naturalmente, deve vincere e governare bene cinque anni”.

Berlusconi è intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa di presentazione del candidato e ha detto che “Dopo 28 anni di sindaci della sinistra, compreso l’ultimo, ossia la signora dei 5 Stelleche rappresenta la sinistra da strada avversa a quella dei salotti del Pd, credo che Torino abbia il diritto di cambiare ed essere governata finalmente da un sindaco di centrodestra”.

Un tema su cui poi si è detto d’accordo con Damilano è quello della riduzione delle tasse: “fatto che bisogna abbassarle, e perché no, magari partendo da quelle comunali”.

Berlusconi guardando non solo alla situazione sotto la Mole, ma anche a quelle delle altre grandi città si è detto fiducioso per la prossima tornata elettorale: “Io sono sicuro che queste elezioni amministrative avranno dei buoni risultati per noi in tutta Italia e spero che a Torino ci sia un cambiamento dopo quasi 30 anni di conduzione della città da parte della sinistra”.