Assicurazione auto: come trovare quella più conveniente

Uno degli appuntamenti inderogabili per ciascuno di noi è quello con il rinnovo dell’assicurazione auto. Senza di essa, infatti, non solo siamo a rischio nel caso accadesse un incidente, ma in realtà i nostri veicoli non possono nemmeno circolare per strada o restare parcheggiati, se non con il rischio di multe salatissime.

Tuttavia, il momento del rinnovo dell’assicurazione è un momento temuto da molti automobilisti proprio perchè spesso i costi sono notevoli e incidono sul nostro budget di quel mese. Ecco dunque alcuni consigli per avere la polizza migliore al miglior prezzo possibile.



Valutare bene tutte le offerte



Il miglior modo per essere sicuri di non perdere l’offerta più vantaggiosa è confrontandole tutte. Non è infatti detto che l’assicurazione che avete sempre fatto sia anche la più conveniente. Per esempio grazie a internet è possibile comparare le tariffe e molto spesso si scopre che un’assicurazione online è la più vantaggiosa.

Si tratta in questo caso di polizze stipulate completamente online. Senza andare in agenzia ma semplicemente attraverso la propria connessione internet è possibile farsi fare un preventivo e, una volta deciso che è quello che fa per noi, completare l’acquisto inviando tutta la modulistica e effettuando il pagamento tutto attraverso il proprio pc.

Questo tipo di assicurazioni sta avendo negli ultimi anni un notevole successo anche perchè molto spesso vengono proposti prezzi più bassi rispetto alla stessa polizza stipulata in filiale.



Leggere bene i preventivi

Certo, la prima cosa che guardiamo quando ci arriva un preventivo è la cifra complessiva che dobbiamo pagare. Ma in realtà è bene soffermarsi anche sulle altre voci. Infatti, potrebbe accadere che a parità di prezzo i servizi inclusi siano molto differenti. Per esempio si potrebbe scegliere di pagare anche un po’ di più ma per avere una maggiore copertura assicurativa. Al contrario, si può anche valutare di chiedere pacchetti più light. Ognuno di noi sa quale utilizzo fa della propria auto e a quali rischi è esposta e quindi anche quale formula assicurativa sia la più vantaggiosa. Di sicuro non bisogna ridurre la copertura della polizza solo per risparmiare, altrimenti se davvero succedesse qualcosa all’auto rischiereste di trovarvi a pagare cifre ancora più elevate.



Assicurazione annuale e mensile

La formula più classica di assicurazione è quella che prevede il pagamento una volta l’anno e che copre per i 12 mesi successivi. Tuttavia le compagnie tendono sempre più ad offrire anche altre formule. Ad esempio è possibile pagare l’assicurazione con rate mensili, più piccole e quindi che gravano meno sul portafoglio sopratutto in periodi difficili come quelli di una pandemia che ha influito anche sul lavoro di molte persone.

Ci sono poi formule intermedie come assicurazioni semestrali o che possono essere attivate al bisogno, utili per esempio per veicoli che vengono utilizzati solo in alcuni periodi dell’anno.

Ovviamente ognuno deve valutare quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.



Insomma, il costo dell’assicurazione auto è un dato che va tenuto bene in mente tra le spese che ogni anno dobbiamo compiere. Ma con qualche accortezza si può risparmiare.