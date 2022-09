Askatasuna, Lo Russo: “Sgombero non è priorità”

Al momento nessuno sgombero in vista per il centro sociale Askatasuna, nonostante le ripetute richieste di molte forze politiche della Sala Rossa. A mettere fine alla polemicha il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che si è detto concentrato su altre priorità: “Io ho un problema in questo momento che sono le bollette del Comune, tenere aperte le scuole, le piscine, e mi sembra che sia anche il problema dei cittadini e delle cittadine. Dentro questo quadro il centrodestra individua altre priorità, io rispetto questa valutazione, ma non è propriamente la primissima priorità dei torinesi in questo momento”.

Proprio per oggi il centrodestra aveva indetto un presidio sotto il comune per chiedere che si affrontasse la questione. Ma Lo Russo precisa: “Il problema c’è, c’è da tempo, andrà affrontato ma il sindaco e l’amministrazione sono impegnati in questo momento a reggere l’urto della crisi energetica e a tenere aperte le scuole, le piscine, le palestre che sono davvero a rischio a fronte del caro bollette”.