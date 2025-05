Vino italiano e mercati emergenti: gli esperti di Winemeridian rivelano dove cresce la domanda di qualità

Il mercato del vino sta cambiando rapidamente, e con esso si stanno ridisegnando anche le geografie del consumo. Se fino a pochi anni fa l’export del vino italiano si concentrava principalmente su mercati consolidati come Stati Uniti, Germania, Regno Unito o Canada, oggi l’attenzione si sposta sempre di più verso i mercati emergenti, dove la crescita dei consumi si accompagna a una domanda qualitativa sempre più definita. A delineare questa evoluzione sono gli esperti di Winemeridian , rivista attiva nel settore del vino, che da anni analizzano tendenze, flussi e nuovi scenari strategici per le aziende italiane operanti in questo ambito.

Secondo gli analisti di Winemeridian, la chiave per affrontare questi mercati non è tanto la quantità, quanto la capacità di raccontare un’identità distintiva. La crescita della domanda, infatti, non riguarda solo il volume, ma l’interesse verso prodotti ad alto valore percepito, capaci di coniugare autenticità, origine certificata e approccio sostenibile. Il consumatore di fascia medio-alta nei paesi emergenti – dal Sud-est asiatico all’America Latina, passando per alcune aree dell’Africa e dell’Europa orientale – si dimostra sempre più informato, esigente, interessato alla narrazione del prodotto prima ancora che al brand in sé.

Tra i mercati più dinamici, la Corea del Sud si distingue per una crescita costante nell’importazione di vino italiano, soprattutto nelle categorie premium. Il consumatore coreano ricerca vini eleganti, riconoscibili, ben raccontati, e tende a preferire denominazioni di origine con un forte radicamento territoriale. È un mercato giovane, con margini ancora molto ampi, ma che richiede una preparazione precisa sul piano della comunicazione, del posizionamento e della presenza digitale.

Anche il Vietnam inizia a presentare segnali interessanti, soprattutto in ambito Ho.Re.Ca. e tra i consumatori urbani. Il vino italiano, se ben presentato, viene percepito come sinonimo di lifestyle europeo, cultura e affidabilità qualitativa. Il fattore prezzo non è più l’unico criterio determinante: cresce la sensibilità verso packaging curato, abbinamenti gastronomici, narrazione legata alla sostenibilità. Un’opportunità da cogliere con proposte selezionate e una strategia distributiva che favorisca la formazione e la fidelizzazione.

Un discorso a parte merita l’India, mercato complesso e ancora frammentato, ma in rapida evoluzione. La crescita della classe media , l’apertura crescente all’alcol da parte delle generazioni urbane più giovani e l’interesse per il food&beverage di fascia alta stanno creando spazi interessanti anche per il vino italiano. Tuttavia, l’approccio va calibrato con attenzione: l’India non è un mercato da affrontare con logiche tradizionali. Serve pazienza, una forte attività di educazione e promozione, e la capacità di adattare il proprio racconto al contesto culturale.

Winemeridian segnala anche segnali positivi da paesi africani come il Kenya o la Nigeria, dove la presenza di una classe benestante in crescita, insieme a un aumento dell’offerta di ristorazione internazionale, sta generando nuove opportunità per i vini italiani. In questi contesti, la notorietà delle denominazioni conta meno rispetto alla capacità di raccontare una storia autentica, fatta di persone, territori e scelte produttive consapevoli.

Nell’Europa orientale, la Polonia si conferma una delle economie più ricettive. Il vino italiano è percepito come affidabile, versatile e con un buon rapporto qualità-prezzo. Ma anche qui, sottolineano gli esperti di Winemeridian, si fa strada una maggiore attenzione alla coerenza del posizionamento, al linguaggio adottato nei canali digitali, alla presenza nei momenti di degustazione guidata. È un mercato dove la presenza fisica ai principali eventi può ancora fare la differenza.

Cambia, di conseguenza, anche il modo in cui le aziende italiane devono prepararsi. Il vecchio modello fondato su fiere, cataloghi e agenti è ormai superato. Oggi occorre un approccio integrato, che unisca competenza commerciale, strategia di marketing, adattamento culturale e capacità di ascolto del mercato. Le aziende più efficaci sono quelle che non si limitano a esportare un prodotto, ma costruiscono relazioni: con i buyer, con i distributori, con i formatori, con i nuovi consumatori.

Per affrontare i mercati emergenti, inoltre, è fondamentale lavorare sulla formazione. In molti paesi, il vino resta ancora un prodotto “nuovo”, che va spiegato, raccontato, contestualizzato. Non basta essere presenti: serve essere leggibili, accessibili, coerenti. E questo vale sia nei punti vendita sia online, dove il sito, il profilo social o una scheda su una piattaforma e-commerce possono fare da primo biglietto da visita.

Winemeridian sottolinea anche come, in molti casi, le imprese di piccole e medie dimensioni siano avvantaggiate: hanno maggiore flessibilità, più autenticità da raccontare, e spesso un rapporto più diretto tra produttore e consumatore finale. Quello che serve è la consapevolezza che l’internazionalizzazione non è più una scelta “tecnica”, ma una competenza culturale. Serve imparare a comunicare con linguaggi diversi, a interpretare nuovi desideri, a creare valore anche dove prima c’erano solo numeri.

In definitiva, i mercati emergenti rappresentano una sfida complessa ma entusiasmante per il vino italiano. Dove cresce la domanda, cresce anche la responsabilità di presentarsi con professionalità, rispetto e visione. E secondo gli esperti di Winemeridian, è proprio nei prossimi anni che si giocherà una parte importante del futuro dell’export vitivinicolo italiano: non più solo espansione, ma costruzione consapevole di nuove relazioni commerciali, culturali e narrative.