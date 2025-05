Si avvicina l’estate, dallo sport alla lettura: le passioni da coltivare nel tempo libero

Con l’arrivo dell’estate e le giornate che si allungano, aumenta il desiderio di dedicare più tempo alle passioni da mettere in atto all’aria aperta. Che si tratti di attività fisiche, momenti di relax o esperienze culturali, il periodo estivo rappresenta per molti un’occasione per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere del tempo libero. In Italia, le preferenze spaziano tra sport, lettura, viaggi e, negli ultimi anni, anche giochi online e attività digitali guadagnano posizioni.

Sport

Tra le passioni più diffuse in estate c’è senz’altro lo sport, sinonimo di movimento e benessere. Il clima favorevole invita a praticare attività all’aria aperta come camminate, corsa, ciclismo o nuoto. Le spiagge si trasformano in campi da beach volley o paddle, mentre i sentieri di montagna attirano appassionati di trekking. L’attività fisica contribuisce non solo a mantenere la forma fisica, ma anche a migliorare l’umore e a ridurre lo stress. Sempre più italiani scelgono inoltre corsi brevi o campus sportivi per approfittare della pausa estiva e dedicarsi al fitness in modo strutturato.

Lettura

L’estate vuol dire anche lettura e i sondaggi condotti tra il pubblico confermano questo trend . Libri e riviste tornano infatti grandi protagonisti nelle valigie e sotto gli ombrelloni, alimentano il relax e la scoperta. Il tempo libero consente di immergersi in romanzi, saggi o gialli, spesso rimandati durante l’anno per mancanza di tempo. Secondo i dati più recenti, la narrativa italiana e i thriller sono tra i generi preferiti, ma cresce anche l’interesse per la saggistica divulgativa. Biblioteche, librerie e piattaforme digitali propongono iniziative come liste di lettura estiva e promozioni dedicate. La lettura si conferma un’attività capace di stimolare la mente e offrire momenti di vera evasione.

Viaggi

Non si può parlare d’estate senza menzionare i viaggi. Che si tratti di brevi soggiorni in Italia o di itinerari più lunghi all’estero, molti scelgono l’estate per esplorare nuovi luoghi, conoscere culture diverse o semplicemente rilassarsi. Scoprire nuove località significa in qualche modo rigenerarsi. Le mete più gettonate includono borghi, località balneari, città d’arte e destinazioni naturalistiche. Cresce anche il turismo lento, con esperienze come il cicloturismo, i cammini e le vacanze in agriturismo. Viaggiare in estate non è solo sinonimo di svago, ma anche un modo per rigenerarsi e ampliare i propri orizzonti.

Giochi online

Negli ultimi anni, i giochi online hanno conquistato uno spazio sempre più rilevante tra le passioni estive. Si tratta di un passatempo trasversale, apprezzato da giovani e adulti, che consente di rilassarsi o sfidare altri giocatori da remoto. I cataloghi di videogame via app o per console sono in grado di rispondere alle esigenze dei gamer più diversi, con titoli di svariate tipologie, dall’avventura allo sport. Lo stesso si può dire per le piattaforme di i-gaming con giochi di carte: c’è la scopa online, c’è la briscola online, c’è il blackjack online e molteplici altri giochi popolari, inclusi ad esempio gli strategici, i quiz e i simulatori. Alcune piattaforme offrono anche giochi legati alla cultura e alla conoscenza, unendo così svago e apprendimento. Il gaming online è diventato anche un’occasione per socializzare, con chat, tornei e community attive in ogni periodo dell’anno.

Creatività e tempo per sé

Oltre alle attività più diffuse, molte persone approfittano dell’estate per riscoprire hobby manuali o creativi: disegno, scrittura, musica, cucina o giardinaggio. Si tratta di passioni che spesso trovano poco spazio nella routine quotidiana, ma che possono offrire grande soddisfazione personale. Anche momenti di semplice relax, come ascoltare musica, meditare o osservare la natura, aiutano a ritrovare equilibrio.