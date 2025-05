Arriva l’americano Leone XIV. Un Papa moderato che si spera costruisca ponti

Dopo solo quattro scrutini è stato nominato papa l’americano agostiniano Francis Prevost, 69 anni, che ha scelto il nome Papa Leone XIV. La scelta ha sorpreso il popolo entusiasta, circa 150mila persone, che affollavano Piazza San Pietro. In molti si aspettavano un italiano. Si era molto parlato del cardinale veneto Pietro Parolin che, come spesso avviene da favorito , è stato bruciato dall’elezione del primo pontefice nord americano che vanta una lunga missione in Perù. Le sue quotazioni erano salite in queste ultime ore tra i 133 cardinali provenienti da 70 paesi che lo hanno scelto.

Dopo l’emozione iniziale la presentazione al mondo del nuovo papa è risultata alquanto tradizionale, scevra di battute e dialoghi diretti verso il pubblico, e del minimo cenno all’attualità. “Aiutateci a costruire ponti , con il dialogo , per essere sempre in pace” il suo monito. Immediate le congratulazioni di Donald Trump per il primo papa americano, che ha chiuso il suo discorso, dopo un saluto in spagnolo, con la benedizione dei fedeli, l’ assoluzione plenaria e la recita dell’Ave Maria, pregando per la pace nel mondo e ricordando papa Francesco.

Che Papa sarà? Certo non è inviso ai conservatori e quella destra americana, spesso complottista, che vedeva il Papa Francesco come il fumo negli occhi. E’ evidente un approccio moderato, non un conservatore tout court, sensibile al tema migranti ma decisamente cauto su diritti civili e le tanto attese riforme di una Chiesa che continua a patire la crisi delle vocazioni sacerdotali e di partecipazione ai sacramenti con le chiese vuote, mentre resta alto il bisogno di spiritualità.