Verdi: “Favorevoli a primarie online”

“Noi Verdi Europa Verde Torino siamo soddisfatti per l’arrivo a Torino della piattaforma online del PD nazionale, che permetterà ai cittadini di poter prendere parte alle primarie tramite questo innovativo strumento di partecipazione collettiva” affermano in una nota la Co-Portavoce Regionale dei Verdi Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa, ed i commissari di Europa Verde Torino, Antonio Fiore ed Angela Plaku.

“Siamo stati i primi a chiedere con forza questa modalità nei mesi passati, anche in luce della crisi pandemica tuttora in atto”.

Per i Verdi la piattaforma online potrà essere uno strumento per avvicinare le generazioni più giovani: “Per i giovani la democrazia diretta è un eccellente strumento per comunicare le loro idee politiche, dobbiamo coinvolgere e rendere protagonisti i tantissimi giovani sulle decisioni di questa città e il modo migliore per farlo è utilizzare gli strumenti più vicini alla loro quotidianità. Riconosciamo l’apertura da parte della coalizione del centrosinistra verso questo strumento, crediamo che il voto online possa essere un importante stimolo verso una forte partecipazione di giovani e lavoratori alle primarie del 12-13 giugno 2021″ concludono i Verdi.