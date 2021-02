Vaccini Covid, i presidenti di circoscrizione chiedono più trasparenza

Perplessità su come si sta svolgendo la campagna vaccinale, ma disponibilità a dialogare. Le circoscrizioni di Torino, in seguito al confronto con le scuole del territorio torinese e a fronte delle dichiarazioni della Regione Piemonte, hanno espresso il loro parere sulla gestione delle vaccinazioni anti-covid dando però disponibilità a collaborare con le altre Istituzioni per rendere il tracciamento e la campagna vaccinali più efficaci.

In ordine alle perplessità, i presidenti rilevano che il tracciamento per le scuole presenti svariati problemi logistici, motivo per cui si chiede di poterlo organizzare in corrispondenza delle scuole stesse o ad una distanza limitata.

“Per quanto concerne le proposte, le Circoscrizioni sono disponibili a collaborare per supportare l’organizzazione e anche per individuare spazi adatti alla campagna vaccinale, onde predisporre, da subito, più di un punto per la Città di Torino” ha spiegato a nome del coordinamento Francesca Troise.