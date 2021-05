Universiadi, Laus: “Governo confermi impegno per Torino”

“Entro la prossima settimana il Piemonte dovrà essere rappresentato ai tavoli delle decisioni con forte dignità e grande convinzione politica. All’Esecutivo chiediamo una presa di posizione” così il senatore del Partito Democratico Mauro Laus in merito alla candidatura di Torino per le Universiadi 2025.

Il capogruppo in commissione Lavoro è anche primo firmatario di una mozione depositata in Senato in cui si chiede al governo di “confermare il proprio sostegno alla candidatura della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025” e non nasconde la preoccupazione per un data, quella del 15 maggio in cui ci sarà l’assegnazione dei Giochi, che si avvicina.

“E’ urgente che il governo si esprima – continua Laus – Torino vanta il merito di aver fatto nascere nel 1959 le Universiadi, questa è un’occasione da non perdere, non solo per lo sport ma anche per il turismo, la riqualificazione urbana, la collettività come momento straordinario di aggregazione. Questa opportunità troverà spazio solo attraverso una politica in grado di tradursi in scelte strategiche e in grado di lasciare un segno nei territori e nelle comunità coinvolte, promuovendo criteri di sostenibilità economica, ambientale, sociale”.