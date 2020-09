Uniporn Tv, ecco la prima piattaforma italiana di porno etico

Ci sono cinque film già a disposizione sulla nuova piattaforma di video porno arrivata in Italia. Ma la novità di Uniporn Tv non sta nel materiale distribuito, ma dal fatto che stiamo parlando della prima piattaforma italiana di porno etico.

Ma che significa realmente? Spiegano da Uniporn TV: “Per noi la pornografia non è solo uno strumento di piacere, ma anche un mezzo fondamentale per costruire una cultura del consenso. Per farlo, è necessario che racconti diversi punti di vista e che le norme classiche della cinematografia, dalle riprese ai plot stessi, vengano rivoluzionate”.

Continuano: “Affinché ogni narrazione del desiderio possa avere spazio, primo passo è garantire il legittimo riconoscimento economico e professionale alle persone che lavorano in questo settore. Crediamo che il desiderio e il piacere abbiano forme incontenibili e appartengano a tutti i corpi”.

“Per questi motivi, il nostro catalogo ospita unicamente film in cui le persone che hanno lavorato alla produzione e alla post produzione lo abbiano fatto in condizioni di sicurezza, con assoluta consensualità e dietro un giusto riconoscimento economico. Non accettiamo nella nostra piattaforma alcuna forma di discriminazione su base razziale, economica, di genere e sesso, abilità fisica, età, credo politico o religioso. Per noi il piacere è di tutti, e può avere infinite forme.

Uniporn.TV non chiede alcuna esclusiva di distribuzione. L’autore/autrice sarà libero di veicolare come meglio crede la propria opera. Il portale viene concepito come uno strumento di sostegno alle produzioni indipendenti. Sarà interesse comune della Redazione e dell’autore/autrice trovare possibili forme di coordinazione circa i rispettivi meccanismi distributivi”.

Dietro Uniporn.TV ci sono “corpi di persone convinte che la pornografia sia uno spazio di divertimento”.

“Siamo attivist* e professionist* del mondo della produzione e della distribuzione culturale indipendente, impegnat* nella costruzione di un immaginario di libertà che possa trasformare il presente”.

Per accedere ad Uniporn.TV bisogna sottoscrivere una quota minima che permette di sostenere il lavoro delle persone che vi hanno investito la propria professionalità. “Su questa piattaforma non troverai contenuti gratuiti. Non perché non crediamo nel DIY e nell’home-made, ma perché in questo spazio il riconoscimento economico fa parte della tutela delle e dei lavoratori”.