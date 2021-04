Una pratica intensiva può migliorare l’esperienza di trading?

Una pratica che spesso si può vedere tra i trader di successo è la revisione dell’azione dei prezzi nei mercati. Alcuni utilizzano le funzioni di replay sulle piattaforme di creazione di grafici per vedere come i modelli si svolgono nel mercato, e ciò li rende più sensibili al verificarsi di questi modelli in tempo reale. Ma l’analisi e lo studio possono sostituire una pratica attiva sul campo?

L’importanza della pratica nel trading

Soprattutto tra i daytrader, gran parte dell’analisi si basa su informazioni visive e numeriche. Ciò che stanno osservando equivale a modelli di comportamento del mercato, proprio come i medici cercano modelli tra i sintomi e i risultati dei test per fare diagnosi. Ad esempio, un trader potrebbe osservare che i prezzi stanno superando un intervallo ristretto con un aumento del volume e un aumento delle offerte. Ciò potrebbe indicare che il mercato sta stabilendo un nuovo livello di valore più elevato. Il riconoscimento del modello, tuttavia, è una trappola oltre che un vantaggio. Molti schemi grafici che i trader studiano non hanno alcuna relazione causale con il movimento dei prezzi e alla fine portano a scambi frustranti e non redditizi. I modelli più promettenti nei mercati sono quelli che catturano l’immagine reale di ciò che sta accadendo tra acquirenti e venditori. I medici imparano a riconoscere il modello della diagnosi grazie ad un’esperienza ripetuta. Casi di studio e anni di formazione forniscono l’esposizione ripetuta che consente un riconoscimento accurato del modello. E se una delle ragioni principali del fallimento dello sviluppo dei trader non fosse una mancanza di disciplina o di razionalità, ma piuttosto la mancanza di un’esposizione ripetuta a schemi realistici? I trader rivedono il loro trading e guardano i grafici, ma è davvero lo stesso che allenarsi a identificare i modelli in tempo reale? Leggere libri o rivedere le cartelle cliniche non diventa molto più efficace quando è associato all’osservazione dei pazienti reali, per i medici?

Il potenziale dei simulatori di trading

Molte piattaforme di broker online offrono una possibilità davvero preziosa, ovvero quella di aprire un account demo. Alcuni si chiedono se l’uso di un simulatore di trading ricco di funzionalità attraverso il quale i trader possano esercitare le proprie capacità di trading sia davvero utile. Sicuramente ha un enorme potenziale, in quanto permette di accedere ad un livello di pratica intensiva non disponibile tipicamente per i singoli trader. Una componente importante del successo commerciale è una prolungata capacità di concentrazione. E se i giusti tipi di esercitazioni di trading diventassero modi per coltivare la capacità di concentrazione, in modo da migliorare nel tempo nel riconoscimento dei modelli? Sarebbe come poter accedere ad una formazione superiore per il trading.

Per concludere, sì, la pratica intensiva può portare a migliorare le proprie competenze di trading e può anche costruire gli stati mentali che più probabilmente si traducono in un trading sano. Se sei interessato al trading online in Borsa, ecco un link in cui potrai trovare dei validi suggerimenti per iniziare: https://www.finaria.it/borsa/investire-borsa-trading/.